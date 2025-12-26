L’Union des consommateurs de Guinée (UCG) poursuit ses actions de défense des intérêts des consommateurs guinéens. L’organisation a rendu publique, ce vendredi 26 décembre 2025, une liste provisoire de stations-service soupçonnées de se livrer à la vente de carburant impropre à la consommation.

Cette publication intervient quelques jours après une première alerte de l’UCG sur la présence de carburant de mauvaise qualité sur le marché national. Dans son document, l’organisation précise que huit stations-service sont concernées, dont la majorité est située dans la capitale guinéenne. Il s’agit de :

1. Station Shell Yattaya Fossideh, à côté de la décharge

2. Station Star Belle-Vue, Conakry

3. Station Total de Camayenne

4. Station de la Contournante, au carrefour de Samoroya

5. Station de Sonfonia Rails

6. Station située à la cité Enco 5, après le commissariat, en allant vers T5

7. Station de Kayenguissa, à Kamsar

8. Station de Tougué (seule station de Tougué)

Selon l’Union des consommateurs, cette liste, bien que provisoire, a été établie à partir des témoignages de consommateurs se disant victimes de la délivrance de carburant de mauvaise qualité. “Cette liste est établie sur la base des témoignages recueillis par l’Union des Consommateurs de Guinée auprès des consommateurs qui ont été victimes de la délivrance d’une mauvaise qualité de carburant. Le but de notre intervention est de transmettre les témoignages que nous avons reçus afin d’informer et d’alerter les consommateurs”, précise le communiqué de l’UGC.

Face à cette situation, l’organisation interpelle la Société nationale des pétroles (SONAP) et l’invite à assumer pleinement ses responsabilités. “Nous saisissons à nouveau cette occasion pour informer la SONAP que nous l’avons identifiée (comme nous l’avons fait dans nos précédentes publications sur ce sujet) afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour élucider cette situation, si cela n’a pas encore été fait”.