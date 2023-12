Dans une note adressée à Madame la ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ce mardi 26 décembre 2023, le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) menace d’aller en grève à partir du 2 janvier 2024, si toutefois leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Cela fait suite à la remise en cause et la non application de certains points contenu dans le protocole d’accord signé le 20 juillet 2023 par le gouvernement à travers le Ministère de l’Enseignement supérieur, le ministre du Travail et celui du Budget, concernant la revalorisation des primes liées aux grades d’enseignement chercheurs et l’engagement à la fonction publique des enseignants chercheurs des IES, CR et CDI.

Selon le syndicat de l’enseignement supérieur, il était convenu un accord permettant l’accès à la fonction publique des enseignants-chercheurs sans passer par un concours qui devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2024 mais, il constate que l’arrêté d’application de ce protocole d’accord n’est pas encore signé.

C’est pourquoi le syndicat de l’enseignement supérieur exige :

L’engagement de tous les enseignants chercheurs et chercheuses des IST, CR et CDI à la fonction publique conformément au protocole d’accord du 22 juillet 2023 ;

La signature de l’arrêté conjoint relative à la revalorisation des primes liées aux grades des enseignants-chercheurs et chercheuses, d’ici le 31 décembre 2023 conformément au protocole d’accord.

Passé ce délai, le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique menace de lever la suspension de son mot d’ordre de grève générale illimité à partir du 02 janvier 2024.