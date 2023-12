L’Union nationale des transporteurs d’hydrocarbures de Guinée multiplie les actions pour assister les autorités guinéennes dans la gestion de la crise que le pays traverse depuis l’incendie survenu le 18 décembre dernier au dépôt de carburant situé à Kaloum. Joint au téléphone par notre rédaction, ce mardi 26 décembre 2023, le président de cette union a rassuré la population guinéenne qu’il n’y aura pas une rupture de carburant dans les stations-services à Conakry.

El hadj Nana Télico indique que plusieurs camions citerne appartenant aux acteurs pétroliers guinéens sont disponibles qui vont faire la navette entre la Guinée et la Sierra Leone, afin d’envoyer le carburant à la Guinée durant cette période de crise.

«Ce sont nos camions qui vont faire le système aller-retour aussi longtemps que nous serons dans le besoin. Si le carburant était disponible au dépôt c’est là-bas qu’ils partaient prendre, mais puisque le carburant se trouve en Sierra Leone qui n’est pas loin de chez-nous, c’est là-bas on va prendre. Donc il n’y a aucune inquiétude car les camions sont disponibles au compte des pétroliers qui vont approvisionner les stations pour endiguer la rupture et nous avons suffisamment de camions pour ça».

Selon le président de l’Union nationale des transporteurs d’hydrocarbures, cette mesure a été prise pour soulager la population face à cette crise qui a surpris tout le monde. C’est pourquoi, il appelle la population à la patience : «Si nous continuons avec ce rythme il n’y aura pratiquement pas de problème. Mais il faut qu’on soit patient, parce que c’est une crise à laquelle personne ne s’attendait. Que chacun de nous fasse quelque chose et que tous les Guinéens se donnent la main pour faire preuve de solidarité ».

El hadj Nana Télico invite tout le monde à s’impliquer davantage pour lutter contre l’intoxication de la population. Il appelle aussi les citoyens à faire preuve de civisme pendant cette période de crise : «Ceux qui sont en train de faire la spéculation, il faut prendre des précautions pour empêcher cela. Il faut que les détenteurs d’engins bénéficient du prix du carburant à la pompe. Il ne faut pas que certains partent remplir les bidons et faire de la spéculation. Et cela va avoir des conséquences sur l’économie. Parce que si un conducteur de taxi dit qu’il a acheté le carburant à 50 mille francs le litre, où il a l’habitude de demander 2 mille s’il demande 30 mille ça joue sur tout le monde».