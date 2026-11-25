Enlevée dans la nuit du samedi au dimanche, aux environs de 2 heures du matin, au marché de Coyah par des individus présentés comme des agents des services spéciaux, Aïssata Sacko a finalement retrouvé les siens ce mercredi 25 novembre 2026, après quatre jours de détention présumée.

Âgée de 53 ans et mère de cinq enfants, elle se trouve actuellement en famille, à Dar-Es-Salam.

D’après les premières informations recueillies, son enlèvement serait lié à un différend familial autour d’un domaine situé à Madina Dispensaire. Ce terrain aurait été vendu à un haut cadre du gouvernement actuel. Toutefois, les circonstances exactes de cette affaire restent à éclaircir.

Pour l’heure, les véritables motifs de son interpellation ainsi que les éventuelles infractions qui lui seraient reprochées ne sont pas connus.

La même source affirme néanmoins qu’Aïssata Sacko aurait été enlevée par des éléments des services spéciaux, qui l’auraient ensuite gardée en détention pendant quatre jours avant de la libérer ce mercredi.