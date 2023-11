Des hommes armées ont attaqué l’armurerie militaire sierra léonaise, ce dimanche 26 novembre 2023. Les chefs d’Etat de la Cedeao dénonce « un complot» visant à interrompre l’ordre constitutionnel.

Les chefs d’États de la sous-région disent avoir « appris avec un profond dégoût un complot de certains individus visant à acquérir des armes et à perturber la paix et l’ordre constitutionnel en Sierra Leone. La CEDEAO condamne cet acte et appelle à l’arrestation et à la poursuite de tous les participants à cet acte illégal ».

L’instance sous régionale « réitère sa tolérance zéro à l’égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement » et réaffirme son soutien le Maada Bio, visé par une 2e tentative de coup d’Etat en un an.

La réélection de ce dernier pour un second mandat en juin dernier est contestée par l’opposition sierra-léonaise.