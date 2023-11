Une tentative avortée de forcer une armurerie militaire a tourné en affrontement entre l’armée et les assaillants dans la capitale Freetown, dans la nuit du samedi à dimanche 26 novembre 2023.

Des témoins ont rapporté à l’AFP des coups de feu et des détonations dans le quartier de Wilberforce, où l’armurerie aurait été attaquée.

D’autres sources font aussi état d’échanges de tirs aux environs de la caserne de Morray Town, où se trouve la Marine, et devant une autre implantation militaire dans la capitale.

Un couvre-feu national est instauré avec effet immédiat à travers tout le pays pour permettre aux forces de sécurité de continuer à rechercher les suspects.

« Aux premières heures de la matinée, il y a eu une violation de la sécurité à la caserne militaire de Wilberforce à Freetown, alors que des individus non identifiés ont attaqué l’armurerie militaire. Cependant, ils ont été repoussés par nos courageuses forces de sécurité et le calme est revenu. Alors que l’équipe combinée de nos forces de sécurité continue d’extirper les restes des renégats en fuite, un couvre-feu national a été décrété et les citoyens sont encouragés à rester chez eux. La paix de notre Nation bien-aimée n’a pas de prix et nous continuerons à protéger la paix et la sécurité de la Sierra Leone contre les forces qui souhaitent tronquer notre stabilité si chère. Nous restons déterminés à protéger la démocratie en Sierra Leone et j’exhorte tous les Sierra-Léonais à s’unir pour assumer cette responsabilité collective. Vive la République de Sierra Leone », a réagi le président Maada Bio sur X anciennement Twitter.

La Sierra Leone est un pays fragile en proie à une instabilité perpétuelle qui s’est exacerbée à la suite d’élections présidentielle et générales en juin 2023.