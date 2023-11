Le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) interpelle la junte au pouvoir sur les conséquences de sa décision de confier l’organisation des élections au Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Selon les responsables de cette organisation, confier cette tâche à un organe non consensuel risque de plonger la Guinée dans un lendemain incertain.

“Toute ambition politique ou visée lucrative qui consiste à faire organiser les élections par un organisme non consensuel ou par le gouvernement à travers le MATD, est juridiquement et politiquement une menace aussi bien pour la stabilité du pays que pour tous ceux qui se feront avocats politiques et médiatiques d’une telle aventure. Les Forces Sociales invitent le MATD à éviter des charges financières/matérielles inutiles au contribuable guinéen et des crises politico-électorales, en s’abstenant d’initier ou de dérouler toute action qui mène aux élections par tout organe de gestion non consensuel”, a mentionné les Forces sociales dans une déclaration publiée ce samedi 25 novembre à Conakry.

Par la même occasion, les forces sociales dénoncent ce qu’elles appellent de la manipulation de l’état civil, à travers l’intégration du RAVEC aux actions de retour à l’ordre constitutionnel.

Elles invitent le gouvernement, en particulier le MATD à revenir à la raison et éviter “la manipulation politique de l’état civil, en laissant son processus de modernisation et la lutte contre l’apatridie qui est engagé en Guinée et dans la sous-région depuis 2016”.

En conséquence les forces sociales souhaitent que : “la sagesse et la responsabilité républicaine prévalent au niveau des autorités en revenant au fichier électoral de 2020 pour le retour à l’ordre constitutionnel.”