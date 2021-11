C’est dans la sous-préfecture de Dougountounny, préfecture de Mali, que le corps sans vie de Thierno Abdoulaye Diallo, imam et agriculteur âgé de 80 ans, a été retrouvé dans un champ.

Joint au téléphone ce vendredi 26 novembre 2021, le maire de la commune rurale, Mamadou Maladho Diallo, explique : « J’ai été informé par le président de district de Boullé, directement j’ai dit à un gendarme de s’y rendre afin de mener les enquêtes. On attend toujours son retour à l’heure où je vous parle ».

Le commandant Topo de la gendarmerie de Dougountounny précise: « La victime est mariée à 3 femmes et père d’au moins 16 enfants, il a été bastonné. C’est suite à cela qu’il est mort et dans les enquêtes. On a déjà son fils aîné étant suspect on l’a arrêté mais les investigations continuent.»

Tiguidanke Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé