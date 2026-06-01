Prix Mohamed Maïga du journalisme d’investigation : le journaliste guinéen Habib Marouane Camara distingué à Marseille

Porté disparu depuis le 3 décembre 2024, le journaliste guinéen Habib Marouane Camara, administrateur du site d’information Le Révélateur 224, a été distingué ce lundi 1er juin 2026 à Marseille. Malgré son absence, il a été désigné lauréat du prestigieux Prix Mohamed Maïga du journalisme d’investigation africain, décerné par Reporters sans frontières (RSF), à l’occasion de la 34ᵉ édition des Prix de la liberté de la presse organisée au Palais du Pharo.

Chaque année, les Prix RSF de la liberté de la presse récompensent des journalistes et des médias qui se sont illustrés par leur contribution à la défense et à la promotion de la liberté de la presse à travers le monde. Dans le cadre du 77ᵉ Congrès mondial des médias d’information, tenu également au Palais du Pharo à Marseille, plusieurs figures du journalisme international ont été mises à l’honneur pour leur engagement. Parmi elles, le journaliste guinéen Habib Marouane Camara, dont la distinction a été saluée en présence de son épouse, Mariama Lamarana Diallo.

D’autres professionnels ont également été récompensés dans différentes catégories, notamment le photojournaliste birman Sai Zaw Thaike (catégorie Courage), le journaliste mozambicain Carlitos Cadangue (catégorie Impact) et la journaliste argentine Julia Mengolini (catégorie Indépendance).

Plus de quarante ans après la disparition de Mohamed Maïga, le prix qui porte son nom distingue les journalistes d’investigation africains engagés au service de l’intérêt public. Initiée par l’Association Mohamed Maïga avec le soutien de Reporters sans frontières (RSF), cette distinction célèbre l’excellence, l’indépendance et le courage journalistiques.

Pour rappel, le jury de cette 34ᵉ édition était composé de journalistes, de défenseurs de la liberté de la presse et de photojournalistes issus de divers pays.