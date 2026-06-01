Décès de Souleymane Diallo : la HAC salue la mémoire d’un pionnier de la presse guinéenne

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a exprimé une profonde émotion à l’annonce du décès du journaliste Souleymane Diallo, survenu ce 1er juin 2026. Figure emblématique de la presse privée en Guinée et fondateur du groupe satirique Le Lynx – La Lance, il est salué comme un pionnier du journalisme indépendant et un ardent défenseur de la liberté de la presse, dont l’héritage continue d’influencer plusieurs générations de journalistes.

Dans son communiqué, la HAC souligne que Souleymane Diallo a marqué durablement le paysage médiatique par son engagement et la qualité de son travail journalistique.

« Sa disparition laisse un vide immense au sein du paysage médiatique guinéen et africain », indique l’institution.

Elle rappelle également le rôle clé qu’il a joué dans les premières heures de la régulation des médias en Guinée, au sein de l’ancien Conseil national de la communication (CNC), dont il fut l’un des tout premiers conseillers.

« Il a mis son expertise et sa rigueur morale au service des premières heures de la régulation des médias guinéens. Son intégrité a contribué à jeter les bases d’une cohabitation entre l’État et les médias indépendants », précise la HAC.

La Haute Autorité de la Communication salue ainsi la mémoire d’un acteur majeur de la presse guinéenne, dont le parcours a inspiré plusieurs générations de journalistes.

En cette circonstance douloureuse, le président de la HAC, M. Boubacar Yacine Diallo, ainsi que l’ensemble des commissaires et du personnel, ont présenté leurs condoléances :

à la famille biologique du défunt ;

aux travailleurs et collaborateurs du groupe Lynx – Lance ;

à l’ensemble de la presse nationale et des organisations professionnelles des médias.

L’institution exprime enfin sa solidarité à la famille éplorée et prie pour le repos de l’âme du défunt.