Souleymane Diallo : Cellou Dalein rend hommage à un journaliste « qui a su dénoncer sans relâche les abus du pouvoir »

Les messages de condoléances et d’hommage se multiplient depuis l’annonce du décès de Souleymane Diallo, fondateur du groupe de presse Le Lynx – La Lance, survenu ce lundi 1er juin au Canada. Parmi les nombreuses réactions figure celle de Cellou Dalein Diallo, qui salue la mémoire d’un homme ayant contribué à l’émergence d’une presse libre et indépendante en Guinée.

Dans un message publié à cette occasion, l’ancien Premier ministre dit avoir appris avec une profonde tristesse la disparition du journaliste, avant d’adresser ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la presse guinéenne.

Cellou Dalein Diallo a ensuite rappelé le rôle majeur joué par le défunt dans la conquête de la liberté de la presse depuis les années 1990. « Avec Le Lynx, créé en 1992 dans un contexte où la liberté d’expression était encore balbutiante, Souleymane Diallo a ouvert la voie à l’émergence d’une presse libre et indépendante. De retour d’exil, il a fait le pari, contre tous les scepticismes, qu’une parole libre, critique et humoristique pouvait exister et trouver son public en Guinée », a-t-il déclaré.

Le président de l’UFDG a également mis en avant les qualités professionnelles et humaines du défunt, dont l’œuvre a profondément marqué le paysage médiatique guinéen. « Son regard acéré, son style unique, mêlant humour, ironie et satire, ont fait du Lynx bien plus qu’un journal : une institution. À travers ses caricatures et ses écrits incisifs, il a su dénoncer sans relâche les abus du pouvoir, sans jamais céder à la peur ni aux pressions », a-t-il souligné.

Pour Cellou Dalein Diallo, le combat mené par le fondateur du Lynx conserve aujourd’hui toute sa pertinence, dans un contexte marqué, selon lui, par des restrictions croissantes des libertés. « Aujourd’hui, dans un contexte marqué par la censure, la fermeture des médias indépendants et le recul inquiétant des libertés, son combat résonne avec une force particulière. Il nous rappelle, avec une acuité saisissante, que la liberté de la presse n’est jamais acquise et qu’elle exige courage, constance et engagement », a-t-il affirmé.

Le leader politique a également insisté sur l’héritage laissé par Souleymane Diallo, qu’il résume en ces termes : « celui d’un journalisme libre, courageux et sans concession », une référence qui, selon lui, continuera d’inspirer les générations actuelles et futures de journalistes guinéens.