Élections en Guinée 2026 : l’UMP rencontre la mission d’observation de l’OIF après le double scrutin

L’Union des Mouvements Populaires (UMP) a reçu, ce lundi 1er juin 2026, une mission d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à son siège. Cette rencontre, qui a duré près d’une heure, a permis aux deux parties d’échanger sur le déroulement des élections législatives et communales organisées le 31 mai en Guinée.

À l’issue des discussions, le porte-parole de l’Alliance UMP-GMD, Patrice Kourouma, est revenu sur les raisons de cette visite.

« Le motif, ce sont des visites ordinaires. Vous savez, lorsque la Francophonie et l’OIF se présentent dans un pays, c’est normal que la délégation prenne échange avec les chefs de partis qui ont pris part à la compétition. C’est dans ce cadre-là qu’ils sont venus à notre siège, échanger avec notre tête de liste et quelques candidats », a-t-il déclaré.

Selon lui, les échanges se sont déroulés dans un climat constructif.

« Je pense que l’échange a été enrichissant. Ils sont repartis satisfaits. Nous sommes très heureux », a-t-il ajouté.

Revenant sur le contexte électoral, Patrice Kourouma s’est félicité du déroulement des différents scrutins organisés dans le pays.

« Nous avons eu des élections présidentielles qui se sont déroulées dans un climat apaisé, dans un climat de sécurité. Tous les Guinéens ont adhéré avec discipline », a-t-il affirmé.

Le porte-parole de l’Alliance UMP-GMD a également souligné l’importance des élections législatives dans le processus démocratique et le retour à l’ordre constitutionnel.

« Les élections législatives, comme nous l’avons toujours dit, sont un élément très important, puisque la démocratie s’exerce au Parlement, surtout à l’Assemblée nationale », a indiqué Patrice Kourouma.

Au nom de son parti, il a salué la participation des citoyens au scrutin du 31 mai 2026.

« Nous remercions ici, au nom du directoire du parti UMP-GMD, les Guinéens pour leur sens élevé de la discipline, qui se sont mobilisés massivement pour mettre les bulletins dans les urnes, dans la convivialité, dans la fraternité », a-t-il déclaré.

Il estime que ces échanges avec les partenaires internationaux traduisent l’évolution du processus en cours dans le pays.

« Nous sommes fiers de dire aujourd’hui que la Guinée a entamé ce processus qui, j’espère, par la grâce divine, va bientôt retourner dans l’ordre constitutionnel tel que prévu par notre grande Constitution nationale », a-t-il conclu, tout en rendant hommage aux membres du Conseil national de la transition (CNT) pour leur contribution à l’élaboration du texte constitutionnel.

Cette visite de la mission d’observation de l’OIF intervient au lendemain des élections législatives et communales, alors que les acteurs politiques et les observateurs poursuivent l’évaluation du processus électoral en Guinée. À l’issue de la rencontre, la délégation a quitté les lieux sans faire de déclaration à la presse.