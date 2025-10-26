Lors d’une rencontre tenue ce vendredi 24 octobre 2025 avec les partis politiques, la directrice générale des élections (DGE), Djenab Touré, a dévoilé le calendrier des principales étapes de l’organisation de l’élection présidentielle du 28 décembre prochain. Parmi elles, figure l’installation, dès la semaine prochaine, du comité d’accréditation chargé de recevoir et d’examiner les demandes des observateurs nationaux et internationaux.

« Pour la mise en place du comité d’accréditation pour les observateurs, la semaine prochaine le comité sera installé, l’accréditation, qui va analyser les demandes d’accréditation et qui va aussi accréditer les observateurs internationaux et nationaux », a annoncé Djenab Touré.

La directrice générale a précisé que la mission de cette instance ne se limitera pas à la simple réception des dossiers. Elle comprendra également l’organisation d’une séance de formation et d’un briefing à l’intention des observateurs agréés. « Ils auront également une session de briefing avant le déploiement des observateurs, conformément aux plans et déploiements qu’ils vont déposer à la demande d’accréditation », a-t-elle ajouté.

Une fois cette étape franchie, la DGE abordera la phase de planification de la couverture médiatique de la campagne électorale. « Nous allons rentrer dans la gestion de la campagne électorale pour 30 jours, et la HAP aussi va entrer en jeu par rapport aux prises de parole sur les médias publics, ainsi qu’à la veille médiatique qu’ils vont assurer », a expliqué Madame Camara, précisant que cette phase relève d’une démarche externe à la Direction générale des élections, laquelle assure pour l’heure les fonctions de l’OTIGE, en attendant la mise en place de cet organe.