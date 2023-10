C’est une scène tragique qui s’est déroulée dans la soirée du mercredi 25 octobre à Kobaya dans la commune de Ratoma à Conakry. Un adolescent nommé Ibrahima Sory Yattara aurait été tué par balle pendant qu’il jouait avec une arme avec un de ses amis.

À la maison mortuaire, les parents du défunt restent pour l’instant inconsolables. De même, ils ignorent la cause de la mort de leur enfant. « Nous ne pouvons pas vous dire avec exactitude ce qui s’est réellement passé puisque nous n’étions pas sur les lieux. Ils nous ont dit que le petit avait été tué dans la concession de Monsieur Rafiou. C’est un monsieur qui a toujours approché Ibrahima Sory, mais pour quelle fin, on ne sait pas », explique Mama Aïssata Soumah, la mère du défunt.

A l’absence d’un témoin oculaire, difficile de décrire avec exactitude ce qui s’est passé entre les deux adolescents. La mère de la victime lance un appel aux autorités compétentes. « Dans la journée d’hier comme d’habitude, après l’école, le fils de Rafiou a appelé Ibrahim Sory, ils sont partis dans la cour. C’est dans cette circonstance que le fils du monsieur a tiré sur mon fils, mort s’en ait suivi. C’est après qu’il est sorti lui-même en courant pour alerter les voisins qu’il a tiré sur quelqu’un. Et ils ont appelé son père. Nous demandons aux autorités de mettre la lumière sur cette affaire qu’elles nous disent pourquoi il a tué mon fils », explique la mère.

La victime avait 15 ans et faisait la 4e année. Son père, Mohamed Yattara, exige que lumière soit faite. « Tout ce que je demande aux autorités, c’est de nous aider à savoir pourquoi notre fils a été tué. Qu’est-ce qui s’est passé entre le fils de Rafiou et le mien ? Parce qu’on ne le connaissait pas comme étant un homme en uniforme, on ne savait pas non plus qu’il avait ce genre d’arme chez lui. Donc s’ils ont tué notre fils, nous voulons connaître les causes du meurtre de mon fils».

Sitôt informées, les forces de l’ordre se sont déployées sur les lieux et ont bouclé le périmètre et arrêté le père du présumé auteur afin d’éviter la vindicte populaire. « Depuis hier, nous sommes en train de sensibiliser les gens du quartier, on demande à tout le monde de se calmer. Celui qui a fui, est le seul qui peut donner des explications sur ce qui s’est passé puisque l’autre est déjà décédé. Pourquoi ils ont mis main sur son papa, parce que c’est lui qui a envoyé l’arme à la maison et c’est à travers lui que son fils a vu l’arme. Les enfants qui sont venus jouer ne peuvent pas savoir qu’il y a un pistolet à la maison», explique Abdoulaye Camara, vice-président du Conseil de quartier Kobaya.

Par Kouné Diallo