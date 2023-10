Ce jeudi 26 octobre 2023, le groupe NSIA banque et assurances a offert une enveloppe de 10 millions Gnf à l’Ong Ensemble contre le cancer du sein (ECS). Ce geste vise à encourager cette structure en lui permettant d’accompagner les nombreuses femmes et filles touchées par cette maladie. À l’occasion de la remise, les responsables de l’Ong ont remercié le donateur et profité pour sensibiliser d’autres organismes à soutenir la cause.

Le cancer du sein est le troisième cancer le plus meurtrier après le cancer du col de l’utérus et celui du foie en Guinée. Pour éradiquer ce fléau, des Ong se battent au quotidien pour sensibiliser, aider dans le dépistage et la prise en charge des personnes touchées par cette maladie.

Engagé pour la cause des communautés guinéennes, le groupe NSIA banque et assurances vient en appui aux hommes et femmes engagés dans cette lutte. C’est dans ce cadre que le groupe a offert un chèque de 10 millions de francs guinéens à l’ONG Ensemble contre le cancer du sein (ECS).

“C’est un grand plaisir pour nous d’être aujourd’hui auprès de l’ONG Ensemble contre le Cancer pour cette cérémonie de remise de don. Comme vous le savez, des millions de personnes sont touchées aujourd’hui par le cancer du sein, y compris dans notre pays, la Guinée. Donc, il est primordial pour chacun de nous de faire de ce combat, une lutte commune. Nous avons aujourd’hui des personnes très jeunes qui sont touchées par cette maladie. Ce qui est assez préoccupant. C’est dans cette optique que le groupe NSIA, représenté par NSIA assurances et NSIA Banque, a décidé de faire ce don de 10 millions qui vont contribuer à accompagner l’ONG Ensemble contre le Cancer du sein dans toutes ses activités de lutte contre cette maladie”, a déclaré Sadou Diallo, responsable marketing et communication du groupe NSIA, à l’occasion de la cérémonie de remise.

Djenabou Baldé, membre fondatrice de l’ONG Ensemble contre le cancer du sein (ECS), explique que cette ONG a été fondée par Hawa Camara alors qu’elle-même se battait contre la maladie qui, finalement, par avoir raison d’elle. Depuis sa création, ECS a assisté plus d’une cinquantaine de personnes.

Cet appui de NSIA banque vient consolider les efforts de cette ONG qui sensibilise les femmes dans le dépistage et dans une certaine mesure à la prise en charge des malades. Djenabou Baldé salue l’engagement du groupe NSIA pour tout le soutien dont il fait montre depuis plusieurs années. “Merci à NSIA banque pour cette assistance et ce partenariat. Je tends la main aux autres institutions afin qu’elles fassent comme NSIA banque. Si tout monde fait comme eux, on aura les moyens d’aider les malades et de les évacuer pour la radiothérapie. Nous prions l’État d’accepter de faire le dépistage gratuitement ou demander un montant symbolique comme dans d’autres pays de la sous-région. C’est ce qui fait que les gens se font dépister chaque 2 ans”.

Poursuivant, elle fait remarquer que plusieurs femmes et filles souffrant de la maladie restent à la maison sans soins par manque de moyens. “Elles font l’examen une fois et ne reviennent plus. Elles se cachent parce que la chimiothérapie coûte très cher. C’est près de 5 millions par séance. Il faut faire au moins 10 séances avant l’ablation et après il y a la radiothérapie et en Guinée on n’a pas un centre digne de ce nom pour le faire. C’est dans les pays de la sous-région qu’on fait la radiothérapie. Une personne qui n’a même pas de quoi manger comment elle va se rendre à Dakar ou en Turquie ? Elle reste à la maison et la maladie s’aggrave. On a des personnes comme ça, mais par manque de moyens on ne peut pas les aider”.

Face à cette situation, Djenabou Baldé invite les autorités guinéennes à appuyer les structures qui luttent contre ce fléau dans le pays. “Nous prions l’État d’accepter de faire le dépistage gratuitement ou demander un montant symbolique comme dans d’autres pays de la sous-région. C’est ce qui fait que les gens se font dépister chaque 2 ans. Nous travaillons avec nos fonds propres. On reçoit les gens à des stades avancés et on n’a pas les moyens. C’est 100 mille Gnf par membre qu’on cotise pour faire dépister, faire l’échographie et quelques examens de sang. Au-delà, on ne peut rien en matière de prise en charge. Je demande à l’Etat et au ministère de la Santé d’aider sinon les femmes vont partir. Et, Il n’est pas bon d’oublier que sans la femme nous ne sommes rien”.

Par ailleurs, elle demande à toutes les femmes de faire le dépistage une fois tous les deux ans, de faire l’autopalpation tous les jours ou après chaque menstrue. Elle conseille également de chercher sous les aisselles des signes de gonflement ou de boule, les écoulements de seins et la rougeur des tétons. Cela pourrait permettre de détecter les symptômes à temps et se faire soigner.

La cérémonie de remise s’est achevée par une photo de famille ainsi que les prières et bénédictions de Hadja Sira Fofana, mère de la fondatrice de l’Ong à l’endroit du généreux donateur. Elle invite d’autres organisations à suivre l’exemple du groupe NSIA banque et assurances.

Il faut rappeler que le groupe NSIA banque et assurances est présent dans plus d’une dizaine de pays de l’Afrique centrale et occidentale et dispose de plus de 25 ans d’expérience dans son domaine.