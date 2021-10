Des militaires de la quatrième région militaire de N’Zérékoré, auraient fait une irruption hier lundi, au service de protection civile, pour semer la terreur, suite à l’agression d’un agent de ce corps, par des membres du staff de sapeurs-pompiers de la ville. Cette information a été relayée par des médias locaux, qui indiquent que la cause serait liée à une incompréhension entre les deux départements, suite à l’incendie survenu au marché central, samedi nuit.

Joint au téléphone, ce mardi 26 octobre 2021, le directeur général de la protection civile a apporté quelques démentis à propos. Par endroits, Général Moussa Camara parle d’un incident entre individus.

«Il n’y a pas eu descente des militaires comme racontent les gens. Lorsqu’il y a eu incendie, quand l’eau est finie dans le camion, ils (agents de protection civile) partaient chercher de l’eau. C’est en ce temps que la population s’est révoltée contre eux. Donc, il y avait un sergent-chef qui était en tenue là-bas aussi. Il a eu peur, il s’est accroché à notre véhicule pour ne pas être agressé par la population. Arrivé à une certaine distance, il a dit au chauffeur de le faire descendre. Le chauffeur a rétorqué qu’il ne peut pas le faire descendre parce que les gens les poursuivaient. Après, le sergent-chef a donné un coup de poing au chauffeur, il a balancé le véhicule et ce dernier est parti dans un fossé. Il y a eu crevaison. Mais il s’est quand même débrouillé pour aller un peu plus loin. Arrivé à un niveau, il s’est arrêté et il a, lui aussi, frappé le militaire. C’est ce militaire là qui est allé chercher tous ces amis et venir agresser nos hommes. Ce n’est pas autre chose, c’est un incident entre des individus», a-t-il expliqué.

Le Général Moussa Camara a rassuré les citoyens que tout est rentré en ordre, grâce à l’intervention du commandant militaire de la zone de N’zérékoré. Il estime également que les fauteurs de troubles, se trouvent actuellement derrière les barreaux

«Le commandant militaire de la zone de N’zérékoré a été informé. Il est venu après, les prendre tous et les mettre en prison. Et même le camion a été réparé par le commandant. Il a ensuite demandé pardon à la protection civile. Tout est rentré en ordre. Et les auteurs de ce désordre se trouvent tous en prison actuellement » a rassuré le Directeur national de la protection civile.