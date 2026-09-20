Nations Unies : Mamadi Doumbouya attendu à la 81e session de l’Assemblée générale

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, quittera Conakry ce lundi 21 septembre à destination de New York, où il doit prendre part aux travaux de la 81e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon un communiqué du Cabinet civil de la présidence de la République, ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de la coopération entre la Guinée et ses partenaires internationaux, avec pour objectif de contribuer à la construction d’un avenir « pacifique, prospère et solidaire ».

À cette occasion, le chef de l’État participera aux travaux de la 81e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réunit chaque année les représentants des États membres autour des grands enjeux internationaux.

Le cérémonial de départ est prévu ce lundi à 9 heures à l’aéroport international Ahmed-Sékou-Touré de Conakry.

Pour rappel, lors de la précédente session de l’Assemblée générale, Mamadi Doumbouya avait marqué son passage à la tribune des Nations Unies par un discours axé notamment sur l’affirmation d’une position africaine indépendante dans les relations internationales.

« Nous ne sommes ni pro, ni anti-Américains… Ni pro, ni anti-Chinois, ni pro, ni anti-Français, ni pro, ni anti-Russes. Nous sommes tout simplement pro-Africains », avait-il déclaré.