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L’ancien Premier ministre Sidya Touré est décédé à Paris

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

L’ancien Premier ministre guinéen et président de l’Union des forces républicaines (UFR), Sidya Touré, est décédé à Paris, en France.

Figure majeure de la vie politique guinéenne, Sidya Touré avait occupé le poste de Premier ministre sous le régime de Lansana Conté. Il dirigeait depuis plusieurs années l’UFR, dont il était l’une des principales figures de l’opposition.

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Contraint à l’exil depuis plusieurs années, notamment après son départ de Guinée en 2022, Sidya Touré poursuivait son engagement politique depuis l’étranger.

En mai 2025, il avait encore pris part, par visioconférence, au congrès extraordinaire de son parti.

Son décès marque la disparition d’une figure importante de la scène politique guinéenne contemporaine.

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