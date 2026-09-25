Retour de Mamadi Doumbouya : panique après une détonation, une maison détruite par “une roquette”

Après avoir participé à la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis, le président Mamadi Doumbouya est rentré à Conakry ce vendredi 25 septembre 2026.

À la sortie du pavillon présidentiel de l’aéroport international Ahmed-Sékou-Touré, une forte détonation a provoqué un mouvement de panique parmi les personnes venues accueillir le chef de l’État.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l’explosion serait liée à la manipulation accidentelle d’une roquette par un militaire installé à bord d’un véhicule blindé. Cette version n’a toutefois pas encore été confirmée officiellement et les circonstances exactes de l’incident restent à établir.

« C’est une roquette. Nous ne savions pas qu’elle était chargée. Moi, j’étais en face de lui. Il a tiré par erreur et ça a explosé. Nous avons tous eu peur », raconte un témoin présent aux abords de l’aéroport.

D’après ce même témoin, le militaire qui aurait manipulé l’arme aurait été blessé lors de l’explosion. « Son bras ainsi qu’une partie de son visage étaient couverts de sang. Ils l’ont immédiatement placé dans un véhicule », affirme-t-il.

La détonation a semé la confusion parmi les personnes rassemblées autour de l’aéroport. Deux vendeuses de jus auraient notamment perdu connaissance avant d’être secourues par des personnes présentes sur les lieux.

Un autre incident signalé à Gbessia Cité

Quelques heures après le passage du cortège présidentiel, un objet présenté par des riverains comme pouvant être lié à une seconde explosion aurait été retrouvé dans le quartier de Gbessia Cité, à proximité de l’aéroport.

Une habitante, qui a requis l’anonymat, affirme avoir été réveillée par une forte détonation.

« Quelque chose est tombé ici avec une forte détonation. À ce moment-là, ma mère, ma grand-mère, ma sœur et moi étions couchées. Nous avons tous paniqué et nous sommes sorties pour voir ce qui se passait. Nous avons vu des citoyens crier. Entre-temps, le mur du bâtiment sur lequel l’objet avait explosé s’est effondré », témoigne-t-elle.

Selon cette riveraine, un homme et son enfant auraient été blessés. Elle affirme également qu’une maison aurait été détruite lors de l’explosion.

À ce stade, ces informations reposent principalement sur les témoignages de personnes présentes sur les lieux ou de riverains. La nature exacte des objets impliqués, les circonstances des différentes détonations et l’éventuel bilan humain restent à confirmer par les autorités compétentes.

En l’absence de confirmation officielle, il convient donc de considérer avec prudence les informations faisant état de tirs accidentels de roquette ou d’un lien entre les différents incidents signalés dans la zone de l’aéroport.