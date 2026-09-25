Mamadi Doumbouya : « Le seul combat qui mérite d’être mené est celui contre la pauvreté »

De retour à Conakry ce vendredi 25 septembre, après avoir participé à la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, Mamadi Doumbouya a adressé un message à ses compatriotes.

Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a déclaré que son retour à Conakry lui avait offert « l’une des plus belles émotions » de sa vie.

Évoquant l’accueil qui lui a été réservé, Mamadi Doumbouya a écrit : « De l’aéroport jusqu’au cœur de la capitale, vous étiez là, par milliers, jeunes et anciens, femmes et hommes de toutes les régions, unis dans la même fierté. Je vous ai vus, je vous ai entendus, et mon cœur en est profondément touché. Du fond du cœur, Merci. »

Le président guinéen a également exprimé sa gratitude aux membres de la diaspora guinéenne établis aux États-Unis. « Votre accueil chaleureux, votre ferveur et votre attachement indéfectible à la patrie m’ont rappelé que, où qu’il se trouve, le Guinéen porte toujours la République de Guinée en lui », a-t-il déclaré.

Revenant sur son intervention à la tribune de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, Mamadi Doumbouya a estimé que ce n’était pas seulement sa voix qui s’y était fait entendre, mais également celle du peuple guinéen et, au-delà, celle d’une Afrique qui entend désormais défendre ses propres modèles de développement.

« C’est celle du peuple souverain de la République de Guinée, et au-delà, celle d’une Afrique qui refuse désormais les modèles imposés. Nous y avons défendu une coopération fondée sur le respect mutuel, des partenariats gagnant-gagnant et des modèles de développement adaptés à nos réalités », a-t-il affirmé.

Le chef de l’État a ensuite appelé à davantage de cohésion sociale et de vivre-ensemble, insistant sur l’unité nationale.

« Mais cette fierté nous oblige. Je vous appelle à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble, car la République de Guinée est une et indivisible. Nos différences sont une richesse, jamais une fracture. Le seul combat qui mérite d’être mené est celui contre la pauvreté », a-t-il déclaré.

Au terme de son message, Mamadi Doumbouya a appelé les Guinéens à poursuivre les efforts en faveur du développement du pays : « Ensemble, continuons à travailler sans relâche pour accélérer le développement socio-économique de notre pays et assurer le bien-être de chaque Guinéen.»