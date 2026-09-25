ONU : Bassirou Diomaye Faye fait campagne pour Macky Sall

Devant l’Assemblée générale des Nations unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement renouvelé son soutien à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l’ONU.

Plaidant pour une gouvernance internationale renforcée, le chef de l’État sénégalais a souligné l’urgence d’un « leadership expérimenté pour conduire l’action des Nations unies en ces temps de crise et d’incertitude».

« L’ONU a besoin d’un secrétaire général capable de parler à tous, d’écouter et de bâtir des ponts entre les États membres. C’est la vision que porte Monsieur Macky Sall », a affirmé Bassirou Diomaye Faye à la tribune, avant d’inviter l’ensemble des pays membres à appuyer cette candidature portée par le Sénégal.

Profitant de cette intervention marquant les priorités diplomatiques de Dakar, le président sénégalais a également annoncé que son pays sera candidat à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2032-2033.