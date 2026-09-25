Mamadi Doumbouya de retour à Conakry après l’Assemblée générale de l’ONU

Après avoir pris part à la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le président Mamadi Doumbouya a regagné Conakry, la capitale guinéenne, ce vendredi 25 septembre 2026.

Son avion a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré aux environs de 11 heures.

Sous un soleil de plomb, le chef de l’État a été accueilli par une foule en liesse venue l’attendre à l’aéroport.

Malgré la forte mobilisation des citoyens, un important dispositif de sécurité avait été déployé à l’entrée principale du pavillon présidentiel. Les forces de défense et de sécurité veillaient au strict contrôle des accès.

À l’intérieur du pavillon, des éléments des Forces spéciales, lourdement armés, assuraient également la sécurité du chef de l’État.

Après avoir passé en revue la haie d’honneur, Mamadi Doumbouya s’est offert un bain de foule, avant de prendre la direction du palais présidentiel.