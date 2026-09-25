Fosse commune à Forécariah : la Commission africaine des droits de l’homme demande une enquête

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) se dit « vivement préoccupée » par la découverte de six corps dans une fosse commune à Sabakhouré, dans la sous-préfecture d’Allassoyah, préfecture de Forécariah. Elle appelle les autorités guinéennes à ouvrir une enquête indépendante, impartiale et transparente afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Dans un communiqué, la Commission indique avoir été informée de la découverte, le 24 août 2026, de six corps dans une fosse commune située à Sabakhouré.

Selon des informations recueillies auprès de sources locales et rapportées par la Commission, les victimes, toutes de sexe masculin, auraient été retrouvées les yeux bandés et les mains ligotées. Ces éléments, s’ils sont confirmés, soulèvent de sérieuses interrogations sur les circonstances de leur mort et sur l’éventualité d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

Face à ces faits, la CADHP demande aux autorités guinéennes de diligenter « sans délai une enquête indépendante, impartiale, approfondie et transparente ». Cette procédure doit notamment permettre d’établir les circonstances et les causes des décès, d’identifier formellement les victimes et de déterminer d’éventuelles responsabilités.

La Commission rappelle que toute privation arbitraire de la vie constitue une violation de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui garantit le droit à la vie et à l’intégrité de la personne.

Cette nouvelle découverte intervient alors que quatre autres corps avaient été retrouvés en octobre 2025 dans la préfecture de Forécariah. À ce jour, selon la Commission, les conclusions de l’enquête ouverte à la suite de cette précédente découverte n’ont pas été rendues publiques.

La CADHP appelle donc les autorités guinéennes à publier les résultats de cette enquête et à garantir aux familles des victimes leur droit à la vérité et à la justice. « La Commission exhorte les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enquêtes annoncées aboutissent et que les responsables soient identifiés et traduits en justice », souligne l’organisation.

La Commission africaine demande ainsi aux autorités de faire toute la lumière sur ces différentes affaires et de veiller à ce que les éventuels responsables répondent de leurs actes devant la justice.