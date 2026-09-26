Éliminatoires CAN 2027 : la Guinée s’incline en Afrique du Sud

À l’occasion de sa première sortie dans les éliminatoires de la CAN 2027, le Syli national s’est incliné (2-1) ce samedi face à l’Afrique du Sud à Johannesburg. Un revers qui marque un début compliqué de la sélection guinéenne dans cette campagne qualificative.

Comme les 48 autres sélections africaines engagées dans cette phase des éliminatoires, le Syli national a disputé sa première rencontre ce samedi 26 septembre à Johannesburg face aux Bafana Bafana. Une première sortie qui s’est soldée par une défaite (2-1) pour les hommes de Paulo Duarte.

L’Afrique du Sud s’impose, le Syli rate son entrée

Devant son public à l’Orlando Stadium, l’Afrique du Sud a pris les devants dans cette rencontre comptant pour la première journée du groupe D.

Après avoir ouvert le score par Inem Okon (30′), les Bafana Bafana ont vu la Guinée revenir dans la partie. Le Syli national a égalisé grâce à Seydouba Cissé (69′) avant que l’Afrique du Sud ne reprenne l’avantage en fin de rencontre grâce à Samukelo Kabini (77′).

Les locaux s’imposent finalement (2-1) et prennent les trois points pour leur entrée en lice dans cette campagne.

Dans l’autre rencontre du groupe D, le Kenya et l’Érythrée se sont neutralisés (1-1).

Le Syli dans l’obligation de réagir

Après cette première sortie, le Syli national devra rapidement réagir. La Guinée recevra le Kenya le 1er octobre prochain au stade du 28-Septembre de Conakry, à l’occasion de la deuxième journée.

Dans ce groupe D, le Kenya est déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2027 en tant que pays coorganisateur. Une seule autre équipe du groupe rejoindra donc les Harambee Stars au prochain rendez-vous continental.

La rencontre face au Kenya revêt donc une importance particulière pour les hommes de Paulo Duarte, qui devront prendre des points à domicile pour rester pleinement dans la course à la qualification.