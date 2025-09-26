Soixante-douze heures après la publication des résultats provisoires du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 – donnant 5 135 951 voix (89,38 %) pour le “Oui” et 610 376 voix (10,62 %) pour le “Non”, avec un taux de participation estimé à 86,42 % sur un total de 5 951 807 électeurs –, l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR) a livré son bilan.

À l’occasion d’une conférence de presse, le président de l’institution, le Dr Koureissy Condé, a exprimé sa satisfaction quant au travail réalisé sur le terrain avant, pendant et après le scrutin. « C’est une expérience nouvelle qui a fait ses preuves et qui a donné un excellent résultat », a-t-il déclaré, mettant en avant les efforts consentis par l’ONASUR pour remplir son mandat.

Le président est revenu sur le contexte de nomination des membres de l’organe, intervenu tardivement, tout en assurant que ce retard n’avait pas affecté l’efficacité de leur mission. Il a détaillé la méthodologie adoptée : « À partir de la sélection de ces résultats, nous avons engagé un État-major, qui est le plus important de tous les termes, pour essayer de mettre en place trois structures. La plateforme numérique est une première structure. La commission des interprétations des procès-verbaux, dirigée par des magistrats, est une deuxième structure. La commission de suivi de l’ensemble des opérations, à l’intérieur comme à l’extérieur, est une troisième structure. Nous avons travaillé avec les ministères concernés, avec les organismes de la société civile et avec des personnes ressources, pour permettre une évaluation rapide et fiable. C’est une expérience fondée sur la confiance », a-t-il expliqué.

Koureissy Condé a par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions de la Loi 012 du CNT relative au référendum, l’ONASUR poursuivra son travail jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême. « Le contenu de nos activités de surveillance, sur les conventions et les irrégularités, n’est pas destiné à faire l’objet d’un rapport public. Il sera déposé à la Cour suprême dans les jours à venir. Ce qu’il me reste à partager avec vous, c’est l’intérêt que nous avons porté à vous tenir informés à chaque étape, pour expliquer nos méthodes, nos démarches et nos moyens avant le dépôt du rapport », a-t-il précisé.

Sensé accompagner le processus électoral depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la validation finale des résultats, l’ONASUR – qui devait disposer d’antennes dans toutes les préfectures et sous-préfectures – n’a été installé que 48 heures avant le scrutin.

Pourtant, selon la vice-présidente, Mariama Satina Diallo, l’institution a pu accomplir un travail jugé « fondamental » en un temps record. «Nous sommes des personnes averties, nous sommes des professionnels, nous sommes constitués de 11 personnes et chacun d’entre nous a des raisons. Nous avons travaillé à l’intérieur et à l’extérieur. Nous avons les trois grandes plateformes de la société que nous avons vécues : les classes, les formations. Nous avons aussi des relations extérieures qui nous ont permis de mettre en place, en 24 heures, un outil incroyable, extraordinaire, qui nous a permis d’avoir 30 000 personnes en ressources humaines. Nous avons donc réussi à mettre en place ce numérique, qui nous a permis de travailler, de recentrer les personnes, de les former comme à deux heures d’intervenant, de leur montrer comment utiliser l’outil. Et pour l’intérieur du pays, nous avons travaillé toute la nuit. Chaque personne que nous avons rencontrée, chaque personne qui a travaillé avec nous, a visité au moins quatre ou cinq bureaux de vote. Et nous avons validé cela, nous l’avons envoyé. C’est pour cela que nous avons 86 personnes qui ont été recensées dans toute la Guinée, dont 13 dans la rue, sur lesquelles nous avons travaillé », a-t-elle expliqué, précisant que cette mobilisation n’aurait pas été possible sans l’appui du ministère des Affaires étrangères.

La vice-présidente a également souligné l’intensité de l’effort fourni : « Nous n’avons pas arrêté de téléphoner pour avoir les données, de remonter, de pousser, de pousser, parce qu’il nous fallait ce résultat. Donc, je vous assure que je n’ai pas arrêté. Depuis le 18 septembre, je travaille. Parce que nous devons faire la surveillance post-électorale. Quelle est la perception des Québécois ? Comment allons-nous faire ? Comment l’ont-ils ressenti ? Comment l’ont-ils vécu ? Qu’en pensent-ils ? Tout cela fait partie de notre travail. Et nous allons continuer à le faire. »