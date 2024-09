C’est avec une colère palpable et une détermination renouvelée que l’opposant politique Cellou Dalein Diallo a pris la parole ce jeudi 26 septembre 2024 pour condamner fermement l’annonce de la candidature de Mamady Doumbouya à la prochaine élection présidentielle en Guinée. Dans un discours virulent, il qualifie cette décision de « parjure » et de « déclaration de guerre ouverte » contre le peuple de Guinée.

Le leader de l’UFDG n’a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu’il considère comme une trahison de la part de Doumbouya. « Le Général Mamady Doumbouya a tombé le masque après avoir cherché à gagner du temps et à abuser, ces trois dernières années, de notre confiance et de notre bonne foi », a-t-il déclaré, accusant le président de la transition d’avoir renié ses promesses de transparence et d’alternance démocratique.

Selon Cellou Dalein Diallo, Doumbouya avait pourtant fait le serment d’organiser des élections « libres, transparentes et inclusives » pour céder le pouvoir à des dirigeants légitimement élus. Ce revirement de situation est, pour lui, un « grave parjure personnel » et un coup dur pour les espoirs de démocratie dans le pays. « C’est surtout une déclaration de guerre ouverte à tout le peuple de Guinée. La communauté internationale, qui a espéré tant et jusqu’au bout qu’il joigne l’acte à la parole, est aussi flouée que notre peuple trahi », a-t-il martelé.

Devant ce qu’il qualifie d’« affront » et de « provocation », Cellou Dalein Diallo exhorte la population guinéenne à se mobiliser massivement pour empêcher ce qu’il perçoit comme une confiscation du pouvoir par Doumbouya et son entourage. « À chacun d’entre nous de prendre ses responsabilités pour empêcher, à tout prix et par tous les moyens, la forfaiture de se produire, en étant aux côtés du peuple martyr de Guinée dans sa quête légitime de liberté, de justice et de démocratie », a-t-il lancé dans un appel à la résistance.

L’ancien Premier ministre interpelle également les forces vives (militaires et civiles), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour s’unir dans cette lutte. Il appelle à une « parfaite synergie » afin de contrer la candidature du Général Doumbouya, qu’il accuse d’agir pour « les intérêts exclusifs de son clan civilo-militaire ».

Le président de l’UFDG prévient que toute tentative de maintien de Mamady Doumbouya au pouvoir serait susceptible de plonger le pays dans une « épreuve de force ». Il met en garde Doumbouya et ses alliés contre les conséquences de leur acte, affirmant qu’ils « seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait » en cas de déstabilisation du pays.

Cellou Dalein Diallo ne laisse aucun doute sur son intention de s’opposer fermement à cette candidature, qu’il qualifie d’« illégale », promettant de lutter jusqu’au bout pour la restauration de la démocratie en Guinée. « Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons la dictature et toute velléité d’imposture et d’usurpation du pouvoir », a-t-il conclu, appelant le peuple à se mettre en « ordre de bataille ».