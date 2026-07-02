Mairie de Lambanyi : Baba Alimou élu avec 26 voix sur 45

A l’instar des autres communes du pays, l’élection du maire de Lambanyi s’est déroulée ce jeudi 2 juillet 2026. À l’issue du scrutin, Baba Alimou Barry, tête de liste du GMD, a été élu avec 26 voix sur 45.

L’élection s’est déroulée loin des caméras des journalistes qui, très tôt le matin, avaient été sommés de quitter l’enceinte de la mairie.

Contrairement à beaucoup de communes qui ont enregistré des troubles, aucun incident n’a été signalé tout au long de la journée dans la commune de Lambanyi.

“Ma première réaction, c’est de remercier les autorités qui ont permis d’organiser ces élections de façon libre et transparente. Nous sortons des élections avec un cœur apaisé dans l’unité, dans la joie et dans la paix à Lambanyi. Je félicite les 45 conseillers communaux de Lambanyi qui ont montré l’esprit d’entente d’unité et de paix à Lambanyi. C’est une victoire, et suis très heureux d’être là aujourd’hui pour vivre ces moments. Je pense que je ne peux pas dire grande chose, car, je suis très émue par l’émotion. Je remercie la population de Lambanyi, les autorités et tous les acteurs qui ont concouru à faire de ce processus apaisé et d’union pour le développement. Nous avons bâtir à Lambanyi main dans la main dans l’intérêt supérieur de la population. Mes ambitions, c’est de construire et faire de Lambanyi la commune de référence en Guinée. À Lambanyi, il n’y a pas d’adversaires politiques. Nous avons montré cela aujourd’hui à travers des élections civilisées , pacifiques et consensuelles”, a déclaré Baba Alimou Barry.