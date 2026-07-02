TPI de Dixinn : un mécanicien condamné pour utilisation frauduleuse d’insignes militaires

Le Tribunal de première instance de Dixinn a condamné, ce mercredi 1er juillet 2026, Abdourahmane Bah, 18 ans, mécanicien de profession, à six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 500 000 francs guinéens pour utilisation frauduleuse d’insignes militaires.

Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés dans le quartier Cosa, situé dans la commune de Lambanyi. Selon les éléments présentés à l’audience, il aurait utilisé des insignes militaires afin de se soustraire à un contrôle de police.

À la barre, Abdourahmane Bah a expliqué avoir été interpellé alors qu’il circulait sur une voie barrée au niveau de Cosa. Il a précisé avoir emprunté cet itinéraire dans le but d’éviter les embouteillages. « C’est à ce moment que j’ai été arrêté par les policiers postés sur les lieux », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Au cours de la fouille du véhicule qu’il conduisait, les policiers ont découvert un béret et une ceinture militaires déposés sur le tableau de bord.

Invité à s’expliquer sur la présence de ces objets, le jeune mécanicien a soutenu que le béret n’était pas un véritable équipement militaire. « Le béret n’est pas un vrai, c’est un camouflage. C’est ce que j’utilise au garage. La ceinture, en revanche, est une ceinture militaire », a-t-il affirmé, soutenant avoir utilisé ces insignes par erreur.

Se disant regretter son acte, Abdourahmane Bah a présenté ses excuses à la juridiction et sollicité la clémence du tribunal.

Dans ses réquisitions, le ministère public a estimé que le prévenu avait fait usage de ces insignes militaires dans l’intention d’échapper au contrôle des forces de l’ordre. Considérant les faits suffisamment établis, le procureur a requis une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.

Le Tribunal de première instance de Dixinn a suivi, dans une large mesure, les réquisitions du ministère public. Déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, Abdourahmane Bah a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une amende de 500 000 francs guinéens.