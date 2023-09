Le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), a porté son regard ce lundi, 26 septembre 2023, sur l’évolution du chronogramme de la transition. C’était lors de son passage dans l’émission “On refait le monde” de Djoma médias.

Contrairement à certains acteurs politiques, Bah Oury lui trouve que le gouvernement est en avance par rapport à la réalisation de certaines activités. “Par rapport à la rédaction du projet de la nouvelle constitution, ça c’est presque terminée. Demandez au CNT ils vous diront où ils en sont. Ce n’est pas cela le problème”, estime l’ancien ministre de la réconciliation nationale.

La préoccupation du leader du parti UDRG concerne la lenteur qu’il dit avoir constatée au niveau du recensement administratif à vocation d’État civil (RAVEC) et l’établissement du fichier électoral. Bah Oury recommande aux autorités d’engager des discussions approfondies avec l’ensemble des acteurs concernés pour aborder ces aspects.

“Le vrai problème, c’est comment finaliser le RAVEC et le fichier électoral. Et cela nécessite 200 millions de dollars. Est-ce que le retard est dû à des aspects financiers, est-ce que c’est dû à un manque de volonté politique ou c’est dû à d’autres contraintes ? Il faut que les uns et les autres se retrouvent pour discuter de manière sereine. Il faut que le RAVEC et le fichier électoral soient faits d’ici le premier trimestre de 2024. Si cela est fait, les autres aspects du chronogramme peuvent se dérouler de la manière la plus aisée. Il y a des formules qui peuvent être utilisées pour être dans le temps”.

Pour cet acteur politique considéré comme un soutien à la junte au pouvoir, il est fondamental que les aspects techniques et financiers soient abordés avec responsabilité et profondeur par tous les acteurs.