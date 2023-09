Avec l’évolution de la démocratie en Guinée et eu égard à la forte demande de création des partis politiques, plusieurs observateurs pensent qu’il est nécessaire de renforcer les textes qui encadrent le fonctionnement des partis.

C’est le cas d’Aliou Barry, directeur du Centre d’analyse et d’études stratégiques (CAES) également président du parti les Sociaux démocrates de Guinée (SDG). Il propose de repenser le modèle en votant une loi qui va obliger l’Etat à financer les partis politiques. Pour lui, la mise en place de cette loi peut aider à lutter contre la corruption et la mal gouvernance qui gangrènent l’administration guinéenne.

«Il faut repenser le modèle des partis politiques en votant une loi, parce que la démocratie a un coup, donc il faut faire une loi où l’Etat finance les partis politiques. C’est vrai qu’il y aura des critères, mais si on veut limiter la mal gouvernance et la corruption, il faut accepter qu’il y ait une loi de financement des partis politiques », a suggéré Aliou Barry ce mardi 26 septembre 2023, dans l’émission les Grandes Gueules d’Espace Tv.

D’après Aliou Barry, le fait pour des opérateurs économiques de financer les partis politiques oblige les dirigeants de ces partis, une fois qu’ils accèdent au pouvoir, de passer des marchés de gré à gré au détriment d’appels d’offres qui obéissent à la procédure normale.

« En France, jusqu’en 95 avant la loi sur le financement des partis, c’était pareil. Vous avez des grands groupes comme Bolloré qui finançaient les partis. Et celui qui finance, c’est normal, il attend, en retour, un contrat. Donc, dès que j’arrive au pouvoir, je ne fais pas d’appel d’offres, je donne le marché à celui qui m’a financé. La corruption gangrène l’Etat parce qu’il n y a pas cette notion de financement des partis politiques. Aujourd’hui, n’importe qui, qui a de l’argent, peut créer et vous ne pouvez même pas contrôler l’argent qui arrive, qui finance les partis politiques », a-t-il déploré.

Au-delà de la corruption et de la mal gouvernance, Aliou Barry indique que la mise en place de ladite loi limiterait même tout le débat sur les partis politiques. “Parce que si vous n’avez pas de députés, vous n’avez pas de budget, on peut interdire aux personnes physiques et morales de financer les partis”, a insisté le leader du parti les Sociaux démocrates de Guinée.