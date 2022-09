L’ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ses anciens collaborateurs Oyé Guilavogui et Mohamed Diané, étaient ce lundi 26 septembre, devant la chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Au cours des débats, les avocats des anciens ministres ont estimé que la détention de ces derniers n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Ils ont tous plaidé pour le non renouvellement des mandats de dépôt. Me Salifou Béavogui et Me Dinah Sampil souhaitent obtenir la mise en liberté de leurs clients, détenus à la maison centrale de Coronthie depuis plus de quatre mois.

Au contraire, l’avocat de l’État, estime que ce dossier est complexe et suffisamment nourri à charge. Me Pépé a souhaité le renouvellement du mandat de dépôt de ces anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé.

Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics connaîtront leurs sorts ce mardi 27 septembre 2022, à partir de midi. Dr Kassory Fofana va également connaître son sort à partir de 15 heures, dans la même journée.

A suivre…