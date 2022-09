Dans le cadre de sa stratégie de croissance et de l’amélioration continue de ses produits et services, M. Mamadou Bah, PDG de BankiTruck SAS, a effectué une mission de travail en Europe.

Au cours de cette mission de travail, M. Mamadou Bah, a été reçu à la Station F, le plus grand campus de Startup au monde.

Cette visite a été l’occasion d’une rencontre avec les responsables du programme d’accélération BNP Paribas Plug and Play.

Après ces différents entretiens, M. Mamadou Bah a participé à la 8ème édition de Paris Retail Week, le plus grand rendez-vous d’Europe à destination de tout l’écosystème du E-commerce.

Trois jours durant lesquels commerçants, e-commerçants et fournisseurs de solution se rencontrent pour concrétiser leurs projets de digitalisation des ventes.

En outre, M. Mamadou Bah, a été reçu en entretien par les responsables du Centre du Commerce International (ITC), à Genève, avec lesquels il a eu des échanges fructueux.

Le Centre du Commerce International (ITC) est l’agence conjointe de l’Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies.

Les discussions ont porté sur les différents résultats obtenus et les ambitions du Groupe, et les pistes de collaboration entre ITC et l’entreprise BankiTruck.

A noter que la société BankiTruck, filiale du groupe BANKI Technology, est la première plateforme de E-commerce d’agrégats, et de location de camions et machines. Elle est présente en Guinée, au Mali, en Sierra-Leone. Et, elle ambitionne de s’étendre sur le reste de l’Afrique et du monde.