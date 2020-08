Publicité

Initialement prévue pour ce mercredi 26 août 2020, la manifestation du mouvement des citoyens pour l’électrification de la Haute Guinée a été reportée pour le 1er septembre prochain.

C’est le porte-parole du mouvement qui l’a annoncé ce mardi, chez nos confrères d’Africa 2015. Mamadou Kaba justifie la démarche par la tenue du baccalauréat unique session 2020 dont les premières épreuves ont été lancées ce mardi: « Ce report est dû à une seule raison. C’est la tenue des examens. On a estimé qu’il faut reporter parce que nos frères et sœurs seraient dans les salles de classe. Nous, on était vraiment décidé à être dans les rues demain, mais les jeunes sont venus nous voir pour nous expliquer que si on sort, ça va les empêcher de bien dérouler les examens».



Après donc une analyse de la demande formulée par les candidats à ce dernier examen, les initiateurs ont fini par repousser la mobilisation, a expliqué Mamoudou Kaba.



« L’examen, c’est une seule fois dans l’année », rappelle le porte-parole. Vouloir empêcher que ces examens se déroulent dans les bonnes conditions « risque d’avoir des retombées sur les candidats de la Haute Guinée. C’est ce qui a pesé sur la balance et on a décidé de reporter la marche pour le 1er septembre.»