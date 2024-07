Arrêté à Dakar par Interpol pour un vol de 400 000 USD, le militaire guinéen Daouda Bangoura risquait une extradition vers la Guinée. Cependant, cette extradition ne se fera pas, selon des informations rapportées par Seneweb, et confirmées par l’avocat sénégalais Me Cléodor Ly.

Selon Me Cléodor Ly, la Guinée avait demandé l’arrestation et le retour de Bangoura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local, ce qui a été catégoriquement rejeté par les autorités sénégalaises. L’avocat a précisé que, malgré un avis favorable du parquet général, les éléments suspectés de dissimulation dans le dossier ont conduit les autorités à rejeter cette procédure.

“Le parquet général aurait donné un avis favorable, mais le dossier étant suspect à cause de non dits, les autorités n’ont pas accepté cette procédure douteuse et n’ont pas permis la remise…”, précise Me Clédor Ly qui, en outre, a fourni des preuves substantielles indiquant que son client risquerait la torture et la disparition, voire la mort, s’il était renvoyé en Guinée.

Le rejet de l’extradition représente un revers majeur pour la junte guinéenne, déjà sous pression.