Homologation provisoire du Stade du 28-Septembre : les autorités s’engagent pour une homologation définitive

Après l’obtention d’une homologation provisoire en catégorie 3 de la Confédération africaine de football (CAF) pour le Stade du 28-Septembre de Conakry, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) affichent leur détermination à poursuivre les travaux et les mesures correctives nécessaires. Les deux institutions s’engagent ainsi à maintenir leurs efforts jusqu’à la mise en conformité complète de l’enceinte et l’obtention de son homologation définitive par la CAF.

Quelques heures après l’annonce de cette homologation provisoire, le ministère des Sports et la FEGUIFOOT ont réagi à travers un communiqué publié sur les canaux officiels de la Fédération. Les deux institutions saluent une étape importante, tout en reconnaissant que le processus de mise aux normes du stade n’est pas encore arrivé à son terme.

Pour les autorités sportives guinéennes, l’homologation accordée par la CAF constitue une avancée significative pour le football national. Elle permet au Stade du 28-Septembre de retrouver temporairement une place dans le dispositif des infrastructures pouvant accueillir des compétitions internationales.

Mais cette autorisation reste limitée dans le temps. Le ministère des Sports et la FEGUIFOOT entendent donc profiter de cette période pour finaliser les travaux et répondre aux exigences encore en suspens.

« Cette homologation étant accordée à titre temporaire et pour une période limitée, le ministère des Sports et la FEGUIFOOT réaffirment leur détermination à poursuivre, sans délai, les travaux et mesures correctives encore nécessaires afin de parvenir à la conformité complète, durable et définitive du Stade du 28-Septembre aux exigences de la CAF », indique le communiqué de la FEGUIFOOT.

L’engagement affiché par les deux institutions traduit leur volonté de ne pas considérer cette homologation provisoire comme une finalité, mais comme une étape vers la reconnaissance définitive de l’enceinte de Dixinn.

Le principal défi consiste désormais à corriger les derniers points relevés par l’instance dirigeante du football africain et à achever les travaux nécessaires pour garantir une conformité durable du stade aux standards internationaux.

Parmi les chantiers à poursuivre figurent notamment les travaux au niveau du stade annexe du 28-Septembre, utilisé comme terrain d’entraînement, ainsi que certains aménagements et opérations de modernisation de l’enceinte principale.

La disponibilité du Stade du 28-Septembre représente un enjeu important pour le football guinéen, confronté depuis plusieurs années à des difficultés liées à l’homologation de ses infrastructures sportives.

Cette homologation provisoire offre donc une marge de manœuvre aux acteurs du football national. Elle leur impose surtout de maintenir les efforts engagés afin de transformer cette autorisation temporaire en une homologation définitive.

Pour le ministère des Sports et la FEGUIFOOT, l’objectif est désormais clairement affiché : achever les travaux, satisfaire pleinement aux exigences de la CAF et permettre au Stade du 28-Septembre de retrouver durablement son statut d’enceinte internationale.