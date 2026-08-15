Fête de l’Assomption : à Lambanyi, les fidèles catholiques célèbrent la montée de la Vierge Marie

La Guinée, à l’instar de nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde, a célébré ce samedi 15 août 2026 la fête de l’Assomption. Cette solennité majeure de l’Église catholique commémore l’élévation de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, au ciel, corps et âme.

À la paroisse Saint-Jacques de Lambanyi, les fidèles catholiques ont marqué cette journée par des prières, des moments de méditation et des enseignements consacrés à la place de la Vierge Marie dans la foi chrétienne.

Au cours de l’homélie, le père Francis Zuma, vicaire de la paroisse Saint-Jacques de Lambanyi, a rappelé la portée spirituelle de cette célébration et invité les fidèles à placer leur confiance en la Vierge Marie et à solliciter son intercession.

« La fête de l’Assomption, c’est une grande fête dans l’Église catholique. Cette fête de Notre-Dame de l’Assomption nous rappelle que Marie a été élevée, corps et âme, au ciel. Elle est là pour nous aider à prier. Dans l’Évangile, je disais que Marie est une source de grâce dans notre Église et dans nos familles. Chacun de nous est appelé à prier par son intercession et à demander son secours. Parce qu’elle est toujours humble et toujours prête à nous aider à prier auprès de son Fils. »

Le vicaire a également encouragé les fidèles à confier à la Vierge Marie leurs préoccupations, leurs familles, leurs difficultés, mais aussi leurs moments de joie. « Chaque chrétien catholique doit avoir confiance en notre Mère, la Vierge Marie, à travers son intercession auprès de son Fils Jésus-Christ. […] L’Église nous appelle à demander son intercession. Je prie donc pour tous les fidèles chrétiens catholiques afin qu’ils aient confiance en notre Mère et qu’ils lui confient toujours leurs familles, leurs soucis, leurs difficultés et, en même temps, leurs joies. »

Un appel à la paix en Guinée

À l’occasion de cette célébration, le père Francis Zuma a également adressé un message de paix à l’ensemble des Guinéens. Il a invité les citoyens à s’inspirer des valeurs associées à la Vierge Marie, notamment l’humilité, l’amour du prochain et la recherche de la paix. « Mon message pour notre pays, c’est d’embrasser la paix. La paix dans notre pays, parce que la Vierge Marie, que nous fêtons aujourd’hui, est une mère de paix, une mère humble. Elle nous appelle toujours à vivre en paix, à nous aimer les uns les autres. Donc, mon message pour notre pays, la Guinée, c’est d’embrasser cet amour et de nous aimer les uns les autres. »

Pour Cyril Zoumanigui, fidèle catholique, l’Assomption constitue une solennité majeure de l’Église catholique universelle. Elle représente, selon lui, la glorification de la Vierge Marie auprès de Dieu. « L’Assomption est une grande solennité de l’Église catholique universelle. Elle signifie l’élévation glorieuse de la Vierge Marie, avec son corps et son âme, vers le ciel. Marie a été la mère de Jésus-Christ. C’est pourquoi l’Église croit qu’elle a été élevée corps et âme dans la gloire de Dieu. C’est ce qu’on appelle en réalité l’Assomption. »

Pour lui, cette fête revêt également une dimension particulière pour les femmes de l’Église, la Vierge Marie étant considérée comme la mère de l’Église. « Aujourd’hui, les femmes sont à l’honneur. À travers cette fête, chacun de nous est appelé à accepter de vivre et de mourir dans la gloire de Dieu et à monter avec Marie, comme elle est montée vers le Père. C’est également une promesse faite aux femmes de l’Église universelle : comme Marie a été élevée dans la gloire de Dieu, elles aussi sont appelées à partager cette gloire. »

Cyril Zoumanigui souligne par ailleurs que l’Assomption constitue avant tout un dogme de foi. « La particularité de cette fête, c’est avant tout un dogme. La foi humaine ne peut pas expliquer que Marie soit élevée comme son Fils l’a été. C’est donc par la foi que l’on peut comprendre cette fête. »

De son côté, Marie Rose, paroissienne, estime que l’Assomption revêt une signification particulière pour les femmes catholiques, qui célèbrent à travers cette journée la mère de Jésus-Christ. « Cette fête représente pour nous une grande célébration dans l’Église catholique universelle : celle de la Vierge Marie. Pour nous les femmes, c’est la célébration de la mère de Jésus-Christ, une autre mère, qui, à travers son “oui”, a accepté de porter notre Seigneur Jésus-Christ. »

Elle appelle également les fidèles à accorder à cette solennité toute l’importance qu’elle mérite dans la vie de l’Église. « À cette occasion, je dirais à tous les fidèles chrétiens catholiques que cette fête n’est pas à négliger. Elle est à célébrer, à magnifier et à honorer, tout comme Noël, Pâques et tant d’autres fêtes dans l’Église catholique. »

La célébration s’est poursuivie après la messe par une procession au cours de laquelle les fidèles ont porté une effigie de la Vierge Marie, symbole de son Assomption, c’est-à-dire son élévation au ciel, corps et âme selon la foi catholique.