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Stade du 28-Septembre : la CAF accorde une homologation provisoire pour septembre 2026

Mamadou D. Baldé
1 min de lecture

La Confédération africaine de football (CAF) a accordé une homologation provisoire au stade du 28-Septembre de Conakry pour le mois de septembre 2026.

Cette décision permet ainsi aux équipes guinéennes concernées d’envisager la tenue de leurs prochaines rencontres internationales dans cette enceinte, sous réserve du respect des exigences et recommandations formulées par l’instance dirigeante du football africain.

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Cette homologation, limitée au mois de septembre, constitue une solution temporaire pour le football guinéen, alors que la question de la disponibilité d’infrastructures sportives répondant pleinement aux standards internationaux demeure un enjeu majeur.

Les autorités sportives guinéennes devront désormais poursuivre les travaux et les démarches nécessaires afin de garantir la conformité durable du stade aux normes de la CAF.

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