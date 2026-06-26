Venezuela : au moins 235 morts, le bilan des deux séismes s’alourdit

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2026, s’est considérablement alourdi. Ce pays d’Amérique du Sud a été secoué par deux tremblements de terre de magnitudes 7,2 et 7,5, provoquant d’importantes pertes humaines et de lourds dégâts matériels.

Un premier bilan faisait état de 32 morts et de plus de 700 blessés. Les autorités ont toutefois revu ces chiffres à la hausse. Selon les dernières données officielles, la catastrophe a fait au moins 235 morts et 1 520 blessés, tandis que de nombreux bâtiments ont été endommagés ou détruits.

« Malheureusement, nous avons accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés dès leur arrivée dans nos établissements de santé », a déclaré, jeudi 25 juin, le ministre de la Santé, Carlos Alvarado, à la télévision d’État, rapporte Le Monde.

Les régions du nord du pays, en particulier celles situées à proximité de Caracas, figurent parmi les zones les plus durement touchées. Sous la violence des secousses, plusieurs immeubles se sont effondrés, compliquant les opérations de secours.

Les deux séismes, de magnitudes 7,5 et 7,2, sont survenus alors que le Venezuela commémorait le 205e anniversaire de la bataille de Carabobo, un épisode majeur de la guerre d’indépendance contre l’Espagne, considéré comme l’événement ayant consacré l’émancipation du pays.