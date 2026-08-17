TPI de Dixinn : l’ouverture du procès de Béla Bah reportée

Initialement prévu ce lundi 17 août 2026 devant le Tribunal de première instance de Dixinn, le procès de l’activiste Béla Bah n’a finalement pas eu lieu. L’audience a été reportée à une date ultérieure.

Selon les informations recueillies par Guinée360, ce report est lié au mouvement des détenus actuellement en cours à la Maison centrale de Conakry.

Joint par Guinée360, Me Alseny Aissata Diallo, l’un des avocats de Béla Bah, a confirmé le report et expliqué les raisons de cette décision.

« C’est pour des raisons administratives pénitentiaires liées au transfert des détenus en cours », a expliqué l’avocat au téléphone.

Ce report concerne également l’ensemble des dossiers inscrits au rôle du Tribunal de première instance de Dixinn pour cette journée.

Interpellé le 8 août 2026 dans l’enceinte de l’établissement scolaire qu’il a fondé à Conakry, l’activiste Béla Bah a été inculpé pour « injures et diffamation », avant d’être placé sous mandat de dépôt le 13 août dernier.

Pour le moment, la nouvelle date de l’audience n’a pas encore été communiquée.