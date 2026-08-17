TPI de Dixinn : Béla Bah sera finalement jugé ce lundi

Contrairement à l’annonce précédente faisant état du report de son procès, initialement prévu ce lundi 17 août 2026 devant le Tribunal de première instance de Dixinn, l’activiste Béla Bah sera finalement jugé.

Il est actuellement dans les locaux de cette juridiction, où il est arrivé aux environs de 12 heures, accompagné de ses avocats.

Selon les informations recueillies par Guinée360, son audience va finalement s’ouvrir devant le tribunal, alors que l’ensemble des autres audiences prévues ce jour ont été renvoyées en raison du mouvement des détenus en cours à la Maison centrale de Conakry.

Inculpé pour « injures et diffamation » et placé sous mandat de dépôt le 13 août dernier, Béla Bah va ainsi répondre aux accusations portées contre lui dans les prochaines minutes.