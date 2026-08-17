WACC 2026 : le Karfamoriah FC enchaîne, Star Sport Academy retrouve le sourire

Après une première sortie spectaculaire, le Karfamoriah FC a enchaîné une nouvelle victoire à l’occasion de la troisième journée de la West Africa Champions Cup disputée ce dimanche à Kankan. Dans l’autre rencontre du jour, le club sierra-léonais de Star Sport Academy s’est relancé grâce à son succès (2-0) face à l’AS Real de Bamako.

Les rencontres de la 5ᵉ édition de la WACC se poursuivent et le spectacle bat son plein dans la cité de Nabaya.

Le Karfamoriah FC enchaîne un deuxième succès

Après sa victoire inaugurale (4-0) vendredi dernier, le club hôte de cette édition 2026 s’est imposé à nouveau ce dimanche, cette fois-ci face au Stade Malien de Bamako.

Score final : 1-0 pour les « 6 kilos », grâce à une réalisation de Daouda Camara à la 11ᵉ minute.

Ce succès permet au club de la savane de totaliser six points et de s’installer provisoirement en tête du classement général.

Pour sa troisième sortie, le Karfamoriah FC affrontera l’AS Real de Bamako mardi prochain à 14 h

Star Sport Academy se relance

Un peu plus tôt dans la journée, les Léonais se sont relancés dans la compétition grâce à leur victoire (2-0) face à l’AS Real de Bamako.

Après une première période conclue sur un score nul et vierge (0-0), Star Sport Academy a réussi à débloquer la rencontre à la 61ᵉ minute par l’intermédiaire de Senesi Janneh, avant que Hindovei Tucker n’inscrive le but du break huit minutes plus tard.

Avec ce succès, les vice-champions de Sierra Leone relancent leur campagne après leur défaite concédée lors du match d’ouverture face au Karfamoriah.

Des duels chocs au programme de la 4ᵉ journée

Les affiches de la quatrième journée, programmée ce lundi 17 août, s’annoncent disputées.

Dans le premier match prévu à 14 h GMT, le FC Diarra tentera d’obtenir sa première victoire face au FC Zidane de Mauritanie, qui affiche le même objectif après sa défaite (2-0) lors de son entrée en lice face au Djoliba AC.

Dans la seconde rencontre, le champion de Guinée, le Horoya AC, défiera le champion du Mali et tenant du titre, le Djoliba AC, à 16 h.