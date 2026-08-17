CAN féminine 2026 : le Cameroun s’offre le Malawi en finale et décroche son premier sacre

Les rideaux de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine sont tombés ce dimanche 16 août 2026 dans la capitale marocaine. En finale, le Cameroun a dominé le Malawi (3-0) au stade Prince Moulay Hassan de Rabat. Un succès qui permet aux Lionnes indomptables de remporter leur premier titre continental dans cette compétition.

Après trois finales perdues, les Lionnes indomptables brisent enfin la malédiction et se hissent au sommet du football féminin africain pour la première fois de leur histoire.

Le Cameroun déroule en finale

Opposé au Malawi ce dimanche, le Cameroun a livré une prestation maîtrisée et s’est imposé sans trembler (3-0), grâce notamment à un doublé de Marie Gisele Manga (20ᵉ et 45+3ᵉ) ainsi qu’une réalisation de Ndjoah Eto (30ᵉ).

Malgré plusieurs tentatives, le Malawi n’a jamais réussi à inverser la tendance. Le duo offensif composé des sœurs Chiwanga n’a pas trouvé la faille face à une défense camerounaise solide.

Les Scorchers s’inclinent finalement et concluent leur première participation à la CAN féminine par une médaille d’argent. Elles terminent également avec le statut de meilleure attaque du tournoi, avec 12 buts inscrits en six rencontres.

Le Cameroun au sommet du football féminin africain

Portées par une défense particulièrement efficace, qui n’a concédé que deux buts durant la compétition, les Lionnes indomptables terminent en tête du podium de cette édition 2026 et succèdent ainsi au Nigeria, vainqueur de la précédente édition.

Cette victoire permet également au Cameroun de décrocher son premier trophée continental après quatre finales disputées dans son histoire (2004, 2014, 2016 et 2026).

Une CAN féminine marquée par les premières

Cette 14ᵉ édition, surnommée la « CAN des premières », aura été marquée par plusieurs surprises, des révélations et des émotions fortes.

Avec 34 rencontres disputées, le tournoi a également confirmé la progression du football féminin africain, avec une montée en puissance sur les plans technique, tactique et athlétique.