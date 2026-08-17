Coupe de la Ligue : la RCC Kamsar renverse Gangan et s’offre une finale face au FC Séquence

La deuxième demi-finale de la troisième édition de la Coupe de la Ligue s’est soldée par une qualification de la Renaissance Caïman Club de Kamsar face au Gangan FC de Kindia. Après un score de parité (1-1) à l’issue des 90 minutes, le club de la Kakandé s’est imposé lors de la séance des tirs au but (3-2), décrochant ainsi le deuxième billet pour la grande finale.

Le stade Petit Sory de Nongo a servi de cadre à cette deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue Lonagui, disputée dans l’après-midi de ce dimanche 16 août 2026.

Le Gangan frappe d’entrée, la RCC Kamsar renverse

Les Vert et Jaune de Kindia ont rapidement concrétisé leur domination dans cette rencontre avec l’ouverture du score signée Alseny Sylla à la 27ᵉ minute.

Les deux formations regagnent les vestiaires avec cet avantage en faveur du Gangan FC.

Au retour des vestiaires, les Kamsarois reprennent le contrôle des débats et parviennent à égaliser à la 66ᵉ minute grâce à Abdoul Aziz Bangoura.

Après un score de parité à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes se départagent finalement lors de la séance des tirs au but. Un exercice remporté par la RCC Kamsar (3-2).

Les Rouge et Noir de Kamsar retrouveront donc le FC Séquence en finale de cette troisième édition de la Coupe de la Ligue.

La date et le lieu de cette grande finale n’ont pas encore été communiqués par la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP).