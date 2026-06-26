Commerce extérieur : le GUCEG affiche ses résultats et accélère sa mue vers Simandou 2040

Publireportage – Le Guichet Unique du Commerce extérieur de Guinée (GUCEG) a tenu, ce vendredi 26 juin 2026, la cérémonie « GUCEG Impact 360 ». Une rencontre stratégique consacrée aux sept années d’existence de la plateforme, à l’évaluation de ses acquis et à ses perspectives dans la dynamique du programme Simandou 2040.

Placée sous le thème de la transformation numérique du commerce extérieur, la cérémonie a réuni membres du gouvernement, secteur privé représenté notamment par la CGE-GUI, partenaires techniques et financiers, ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique, portuaire et douanière. Tous ont affiché une convergence de vues : faire du numérique un levier central de compétitivité, de transparence et de performance économique.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur général du GUCEG, Mamoudou Diané, a posé le cadre d’un rendez-vous pensé comme un moment d’évaluation stratégique et de projection. « C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de GUCEG Impact 360. Votre présence témoigne de l’intérêt collectif porté à la transformation numérique du commerce extérieur, levier essentiel de compétitivité, de transparence ainsi que de sécurisation et de mobilisation des recettes.»

Le responsable a rappelé les avancées structurelles rendues possibles par la digitalisation progressive de la chaîne du commerce extérieur. « Aujourd’hui, la plateforme digitale du GUCEG permet aux opérateurs de connecter l’ensemble de la communauté du commerce extérieur. Cette transformation produit déjà des résultats concrets : simplification des procédures, réduction des coûts et des délais, amélioration de la qualité des services et meilleure sécurisation des recettes. »

Le Port Community System, pierre angulaire de la réforme

Au cœur de la transformation engagée, le Port Community System (PCS) occupe une place stratégique. Pour Mamoudou Diané, il constitue un levier structurant de la compétitivité portuaire. « L’une des avancées majeures demeure le démarrage complet du Port Community System, qui constitue aujourd’hui un levier stratégique incontournable pour la compétitivité de la place portuaire guinéenne. Cependant, un défi majeur persiste : l’orchestration de la réduction des délais et des frictions opérationnelles sur l’ensemble de la chaîne du commerce extérieur. Cette cérémonie est l’occasion idéale de sensibiliser tous les acteurs, autorités portuaires, transitaires, manutentionnaires, consignataires, douanes et administrations sectorielles, à l’impératif d’une adoption pleine et entière du PCS sur ce volet critique.»

Le directeur général a également inscrit cette transformation dans une perspective nationale plus large. « À l’heure où le programme Simandou 2040 ouvre une nouvelle phase de développement économique pour notre pays, le GUCEG est appelé à évoluer davantage pour devenir une infrastructure numérique stratégique au service des échanges, de la logistique, des investissements et du pilotage économique national. C’est précisément l’ambition du GUCEG Impact 360 : partager les acquis, identifier les défis et construire ensemble la prochaine étape de cette transformation.»

Très ému, il a tenu à rappeler la dimension collective de la réforme. « Nous venons de très très loin(…). Les acteurs publics et privés se sont mobilisés et n’ont ménagé aucun effort pour la mise en place et la mise en œuvre effective du GUCEG. Encore une fois merci. Cela a été un mouvement d’ensemble et cela continuera d’être un mouvement d’ensemble. Le GUCEG ne peut pas réclamer seul les fruits de cette réalisation. C’est tout un ensemble et chacun a fait sa part. C’est cela qui fait la particularité du GUCEG. »

Intervenant au nom du secteur privé, Alexandre Camara, représentant de la CGE-GUI, a salué les efforts entrepris tout en appelant à une accélération des réformes structurelles. « La transformation économique de notre pays ne peut se faire qu’à travers une collaboration forte, structurée et permanente entre l’État et le secteur privé. Notre pays entre dans une nouvelle phase de son histoire économique avec l’ambition portée par la vision Simandou 2040. Cette ambition nécessite des entreprises compétitives capables d’investir, de produire, d’exporter et de créer durablement de l’emploi.»

Il a insisté sur la nécessité d’un environnement des affaires plus prévisible. « L’entreprise a besoin d’un environnement de confiance. Elle a besoin de procédures encore plus simples, d’une administration efficace, de règles claires et prévisibles et d’un partenariat avec l’État fondé sur le dialogue et la responsabilité. C’est dans cette perspective que nous apprécions les efforts engagés dans la modernisation du commerce extérieur à travers le GUCEG. La digitalisation des procédures, la réduction des délais, la simplification administrative constituent des avancées importantes pour améliorer la compétitivité de notre économie. Car dans un monde globalisé, la rapidité et l’efficacité administrative sont devenues des facteurs majeurs d’attractivité.»

Sur la question du dialogue public-privé, il a salué les mécanismes mis en place. « Nous saluons la mise en place du cadre de concertation entre les administrations et les opérateurs économiques. Ce cadre permanent de dialogue doit nous permettre d’identifier les contraintes, de résoudre les difficultés opérationnelles et de construire ensemble des solutions adaptées. Nous encourageons également la dynamique engagée entre l’administration fiscale et le secteur privé, car la fiscalité doit être basée sur la transparence, la prévisibilité, l’équité et le dialogue. »

Il a élargi le débat à la sécurisation de l’investissement et à la fiabilité institutionnelle. « Un investisseur ne vient pas seulement pour les exonérations fiscales. Elles viennent en cinquième position. Il vient d’abord pour la sécurité de son investissement. Nous devons renforcer les capacités du Tribunal de commerce. Nous devons également renforcer notre politique d’archivage. Le GUCEG fait partie de cette politique d’archivage de notre pays. Les documents doivent être authentifiés, accessibles et fiables afin de rassurer les investisseurs. Aujourd’hui encore, l’interconnexion entre la Douane et les Impôts doit être pleinement effective. Le citoyen doit comprendre que les Impôts, la Douane, le GUCEG et le secteur privé poursuivent le même objectif. Un pays ne peut se développer que dans la transparence. Un pays ne peut se développer que dans l’effort de tous. Tous ensemble, nous réussirons à développer notre pays. »

Ouvrant officiellement les travaux, la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, a replacé le GUCEG dans la trajectoire globale de transformation économique portée par l’État. « En 2024, la Guinée a affiché un taux de croissance de 6,1 %, soit deux fois supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Les exportations ont bondi de 39,5 %. Derrière chaque taux exporté, chaque conteneur traité, chaque procédure sécurisée grâce au numérique, ces chiffres racontent l’histoire d’un pays qui avance, qui réforme et qui produit des résultats. Cette cérémonie n’est pas seulement une célébration. C’est un moment de bilan et de décision pour mesurer ce que le GUCEG a rendu possible et décider ensemble de ce qui doit encore être accompli. »

Elle a dressé un bilan positif du guichet unique. « En sept années d’existence, le GUCEG a démontré que l’État guinéen est capable de réformer, de tenir ses engagements et de produire des résultats concrets. Aujourd’hui, la plateforme connecte les banques commerciales, la Banque centrale, la Douane, les gestionnaires portuaires, les postes frontaliers terrestres et les opérateurs économiques à travers tout le pays. Pour les opérateurs économiques, cela signifie moins de temps perdu, moins de coûts, plus de clarté et plus de confiance dans leurs échanges avec l’État. Pour l’État, ce sont des recettes mieux sécurisées, des flux commerciaux mieux suivis et des données fiables pour orienter les politiques économiques »

Simandou 2040 comme horizon stratégique

Dans la perspective de Simandou 2040, la ministre a fixé des priorités opérationnelles claires. « Deux chantiers doivent être accélérés : l’adoption complète du Port Community System par toute la communauté portuaire et le lancement du certificat d’assurance transport. Ce sont des priorités du gouvernement et nous attendons des avancées visibles sur ces deux points dès cette année. La Guinée a les ressources et met en place les plateformes. Ce qui fera la différence, c’est la volonté collective de les utiliser pleinement, sans attendre. »

Elle a également adressé un message direct aux administrations publiques. « La connexion au GUCEG n’est plus une option. La signature des conventions de service avec le GUCEG doit être finalisée pour toutes les administrations concernées. Aux acteurs portuaires et logistiques, le Port Community System fonctionne ; son déploiement dans les ports miniers, les plateformes intérieures et les corridors est indispensable. Aux opérateurs économiques, cette plateforme est aussi la vôtre. Vos expériences, vos suggestions et vos besoins comptent. »

Sur la question de l’archivage numérique, elle a répondu aux préoccupations du secteur privé. « J’ai bien entendu la requête de M. Kamara. J’ai le plaisir de vous dire que nous travaillons déjà dessus. En juillet, nous entamerons ce partenariat»

Elle a résumé la portée stratégique du GUCEG. « Le GUCEG incarne aujourd’hui la capacité à convertir les richesses en revenus pour l’État, les échanges commerciaux en emplois et en services pour les citoyens, et les réformes engagées en bénéfices visibles et durables. Les enjeux qui nous attendent sont majeurs. Ils exigent une infrastructure numérique à la hauteur, une volonté politique constante et un engagement collectif de tous les acteurs. C’est avec cette conviction et cette responsabilité partagée que je déclare officiellement ouverte la cérémonie du GUCEG Impact 360. »

La cérémonie s’est poursuivie avec deux panels thématiques consacrés aux perspectives du GUCEG dans le cadre de Simandou 2040 et à sa contribution à la compétitivité portuaire. Des tables rondes ont ensuite permis aux différents acteurs de confronter leurs expériences et de proposer des pistes concrètes pour accélérer la transformation numérique du commerce extérieur guinéen.

À travers GUCEG Impact 360, la Guinée confirme ainsi son ambition : faire du numérique non seulement un outil de modernisation administrative, mais surtout un pilier structurant de sa compétitivité économique à l’horizon 2040.