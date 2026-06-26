Burkina Faso : cinq morts dans des inondations à Houndé

Le Burkina Faso est confronté depuis plusieurs jours à de fortes pluies ayant provoqué des inondations meurtrières, des noyades et d’importants dégâts matériels dans plusieurs localités.

Selon un rapport de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) présenté le 25 juin 2026 à Ouagadougou, la saison pluvieuse s’installe progressivement avec un risque accru d’inondations sur l’ensemble du territoire.

Dans la commune de Houndé, les unités de secours sont intervenues à la suite de violentes inondations ayant provoqué plusieurs cas de noyade. D’après les autorités, le bilan provisoire fait état de cinq personnes décédées, dont les corps ont été repêchés par les équipes de secours.

Sur le terrain, les sapeurs-pompiers ont constaté un bâtiment d’habitation submergé et plusieurs personnes emportées par les eaux alors qu’elles tentaient de traverser un canal. Les opérations menées ont consisté en la mise en sécurité des populations, la protection des biens, l’évacuation des eaux ainsi que des recherches pour retrouver les personnes disparues, a précisé le chef de division des opérations de la BNSP, le lieutenant-colonel Rasmané Wango, cité par Libreinfo.net.

Le bilan final de l’intervention fait état de trois personnes sauvées et cinq corps sans vie retrouvés, âgés de 15 à 30 ans, dont quatre garçons et une fille.

Selon les données de la BNSP, entre 2010 et 2025, le pays a enregistré 603 interventions liées aux inondations, ayant causé 134 décès.