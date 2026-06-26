BEPC 2026 : la correction des copies lancée simultanément dans les huit régions de Guinée

Quelques heures seulement après la fin de la première journée des épreuves du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session 2026, les opérations de correction des copies ont été lancées dans les huit régions administratives de la Guinée.

Cette organisation, mise en place par le ministère de l’Éducation nationale, vise à accélérer le traitement des copies et à réduire les délais de publication des résultats, tout en garantissant la fiabilité du processus d’évaluation.

Dans une communication publiée ce vendredi 26 juin sur sa page officielle dédiée aux examens nationaux, le département de l’Éducation a annoncé que « les opérations de correction ont été engagées simultanément dans les huit régions administratives du pays».

Répartis dans les différents centres de correction, les enseignants-correcteurs ont entamé l’évaluation des copies. Selon le ministère, ils accomplissent cette mission « avec professionnalisme, impartialité et dans le strict respect des barèmes officiels ». Le département souligne que leur engagement « garantit la crédibilité du processus d’évaluation et la reconnaissance du mérite de chaque candidat».

À travers cette nouvelle organisation, les autorités éducatives entendent renforcer l’efficacité du système d’évaluation des examens nationaux. Le ministère réaffirme également « sa volonté de bâtir un système d’évaluation plus performant, plus transparent et conforme aux meilleurs standards de qualité ».

Cette correction simultanée dans l’ensemble des régions du pays s’inscrit dans la dynamique de modernisation de la gestion des examens nationaux, avec pour objectif d’assurer un traitement plus rapide des copies sans compromettre les exigences de rigueur et d’équité.