L’annonce de la mort de l’ex-chef d’état-major, Sadiba Koulibaly, suscite de nombreuses questions au sein de l’opinion, notamment de ses avocats qui soulèvent des zones d’ombre entourant la mort de leur client.

Condamné le 14 juin 2024 à cinq ans de prison ferme pour “désertion à l’étranger et détention illégale d’armes”, puis rétrogradé et radié de l’armée, le général Sadiba Koulibaly est mort en détention le 22 juin.

Selon le rapport d’autopsie invoqué par le parquet du Tribunal militaire, le décès “pourrait être imputable à un psychotraumatisme important et un stress prolongé qui sont à l’origine d’une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque”.

Interrogé par Guinee360, Me Mory Doumbouya, ancien ministre de la Justice, parle d’une “perte énorme pour tout le pays. Je présente mes condoléances à toute sa famille, à ses proches et à tout le peuple de Guinée”, tout en rappelant “avoir alerté sur les risques possibles liés à l’orientation qu’avait prise ce dossier. Nous aurons l’occasion de passer au crible les conclusions contenues dans le communiqué du parquet du Tribunal militaire”, a-t-il martelé.

Par ailleurs, Me Mory Doumbouya dit avoir entamé des démarches pour récupérer le corps. “Ce matin, je m’emploie à obtenir le corps. Je ferai la demande au nom de la famille et attendrai la décision des autorités”, a-t-il laissé entendre, tout en assurant “se battre pour que les sept autres gardes, qui continuent à être injustement détenus, soient remis en liberté”.

Pour sa part, Me Lancinet Diabaté remet en cause la version officielle sur la mort de son client. “On peut croire à tout sauf à une mort naturelle. À l’audience, notre client ne souffrait de rien. Il était bien portant. Pendant toute la période de l’enquête jusqu’au procès, il n’a jamais dit qu’il souffrait d’une quelconque maladie. Il était bien portant et nous disait qu’il était serein. On a été abasourdis d’apprendre qu’il est mort d’une mort naturelle’’, a dénoncé l’avocat sur Visionguinee.info.