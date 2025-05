Alors que le Premier ministre Bah Oury a récemment annoncé la tenue des élections législatives et présidentielle pour décembre 2025, en plus du référendum prévu le 21 septembre de la même année, le ministre secrétaire général de la présidence, Amara Camara, a en effet tenu à préciser qu’aucune date officielle n’avait encore été arrêtée pour ces scrutins, créant un malaise au sommet de l’État.

Interrogé par Guinée360, Edouard Zoutomou Kpogomou, président de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP) et vice-président de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), n’a pas caché son inquiétude face à ce qu’il considère comme un dysfonctionnement.

« C’est le signe d’une certaine cacophonie au sommet de l’État. C’est un signe très illustratif. En principe, le Premier ministre Bah Oury, avant de dire quelque chose, doit être lui-même rassuré. Mais quand il se fait recadrer par le secrétaire général de la présidence, ça veut certainement dire qu’il devait très bien revoir ce qu’il met à la portée, à la portée de l’opinion », a-t-il déclaré.

Le vice-président de l’ANAD a également insisté sur les conséquences de cette situation sur la perception de la transition par les citoyens. « Ça marque une certaine déconnexion des activités centrales. Il n’est pas au courant de ce qui se passe. Et je pense aussi que s’il devait y avoir des recadrages, il aurait dû le faire d’abord à huis clos, afin que tout le monde puisse sortir avec la main d’une seule voix. Mais de cette façon, ça crée la confusion et ça ne nous rassure pas », a-t-il ajouté.

Enfin, Edouard Zoutomou Kpogomou a exprimé ses doutes quant à la sincérité du processus de transition. « Avant même ces incidents dont nous parlons là, il y avait déjà un doute persistant sur le processus de transition. À partir du moment où les délais qui ont été fixés n’ont pas été respectés, à partir du moment où la boussole qui devait être la charte de la transition elle-même n’a pas été respectée, il n’y a plus rien à croire. Parce que pour nous – quand je parle de nous, c’est tous ceux qui tiennent et qui luttent justement pour l’avènement de la démocratie véritable – clairement, aucune disposition n’est en train d’être prise pour inclure tout le monde. Et comme on l’a dit, ce pays appartient à tout le monde. Une transition, c’est comme un héritage. Un héritage familial n’appartient pas à une seule personne, encore moins à un petit groupe », a-t-il conclu.