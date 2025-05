À Boké, le terrain sur lequel est érigé le stade préfectoral fait l’objet d’un litige foncier opposant l’Église catholique aux autorités locales. L’Église affirme en effet avoir été dépossédée de ce domaine au profit de la construction d’un complexe sportif.

« L’Église catholique en Guinée a connu des heures sombres », a déclaré Monseigneur Moïse Tinguiano, évêque de Boké, dans son homélie prononcée le 4 mai 2025 à l’occasion de la messe de clôture du pèlerinage national de Boffa.

Évoquant le passé douloureux de l’institution religieuse sous le régime de Sékou Touré, il a rendu hommage à Monseigneur Raymond-Marie Tchidimbo, premier archevêque africain de Guinée, arrêté en 1970 et emprisonné pendant neuf ans.

« Je pense avec respect et émotion à Monseigneur Raymond-Marie Tchidimbo […]. Avec lui, l’Église a connu l’humiliation et l’isolement. Avec lui, des biens de l’Église et des chrétiens ont été confisqués. Avec lui, les membres du conseil suprême d’alors ont tenté de réduire au silence l’Église », a-t-il rappelé.

Pour le prélat, la perte du domaine aujourd’hui occupé par le stade préfectoral demeure une blessure profonde. « Parmi les biens confisqués à l’Église diocésaine de Boké, nous signalons l’actuel stade préfectoral de Boké. Oui, il faut se souvenir de cette histoire douloureuse. L’Église de Guinée a été fouettée comme on a fouetté les apôtres. Cette histoire a été rappelée par le père Jean David, le lendemain de mon ordination épiscopale. Et il disait que les chrétiens voyaient, impuissants, les machines arracher les arbres fruitiers sur ce terrain devenu aujourd’hui un stade. Lorsqu’on joue, on voit la poussière monter, alors qu’autrefois, c’était des fruits qu’on récoltait là. Souvenons-nous de cette histoire. Souvenons-nous de nos prédécesseurs qui se sont battus pour obtenir ce domaine et dont les tombes ont été démolies pour permettre la construction du stade », a-t-il dénoncé.

Et de conclure, résolument : « Si je ne reçois pas le terrain de Boké aujourd’hui, je le recevrai demain devant Dieu. »