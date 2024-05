Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale ordinaire, ce samedi 25 mai 2024, à son siège. À cette occasion, Fodé Oussou Fodé, un des vice-présidents dudit parti s’est prononcé sur le retrait des agréments et fréquences de Djoma Fm et TV, Espace Fm et Tv, Sweet Fm et Fim fm.

« Je m’adresse à vous au nom du président Cellou Dalein Diallo, pour apporter notre soutien total à la presse guinéenne. Je suis triste et inquiète. En août 2019, l’actuel président de la HAC disait je cite : “une chose est sûre, jeter tous les journalistes en prison, leur voix résonnera toujours. La presse continuera de donner la parole à tous, quel que soit le prix à payer”. Ce qui se passe aujourd’hui dans ce pays, nous envoi à nous poser des questions de savoir quel est donc le rôle de la HAC et de l’ARPT ? Comment est-ce qu’on peut se lever un beau jour et prendre la décision de retirer l’agrément de FIM Fm, HADAFO MÉDIAS et DJOMA alors que les directeurs de ces médias avaient rendez-vous avec le Premier ministre le même jour ? Est-ce qu’ils se sont adressés à la bonne personne ? Je me pose la question. Comment peut-on mettre au chômage plus de 300 employés le même jour à la même heure pour les mêmes raisons ? Il y a anguille sous roche. Des années de dur labeur sont mises à l’eau », a fustigé Fodé Oussou.

Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, les autorités ont mal agi en décidant subitement de fermer ces médias qui, selon lui, employaient une bonne partie de la jeunesse guinéenne.

« De nos jours, aucun journaliste n’est en sécurité. Tu peux te coucher journaliste puis te réveiller sans emploi. Et après c’est pour dire qu’il y a 80 radios et Tv en Guinée. Mais les médias que vous avez coupés sont les plus écoutés en Guinée et à l’extérieur. Aujourd’hui ceux de l’extérieur sont coupés des nouvelles de leur pays. Quand un journaliste est en faute c’est lui qui doit être sanctionné et non son média, pareille pour une émission. Mais ce sont des ministres corrompus qui ont peur d’être dénoncés qui sont à la base de cette décision ».